شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى خمسة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية ، بالإضافة إلى حالة الارتباك فى المملكة المتحدة الناجمة عن إجراءات الحكومة لإعادة فتح الاقتصاد البريطاني تدريجيا.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.2187$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2225$ ،وسجل أعلى مستوى عند 1.2238$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بأقل من 0.1% مقابل الدولار ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند 1.2165$.

على صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فقدت العملة الملكية"الجنيه الإسترليني" نسبة 1.75% مقابل العملة الأمريكية ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، وبأكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف آذار/مارس الماضي.

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تعاذ تلك الخسارة الأسبوعية الأكبر فى نحو شهرين ، إلى تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تجدد مخاوف احتمالات اندلاع موجة ثانية من فيروس كورونا ، بالإضافة إلى انحسار احتمالات خفض الفائدة فى الولايات المتحدة إلى المنطقة السلبية عقب التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.

أعلن رئيس الحكومة البريطانية "بوريس جونسون" يوم الأحد عن البدء فى تخفيف القيود على المواطنين وإعادة فتح بعض المتاجر والأنشطة الخدمية فى إطار خطة إعادة فتح الاقتصاد البريطاني تدريجيا.

وقوبل هذا الإعلان بانتقادات واسعة وصفته بأن غامض وغير حاسم بشأن إعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى المملكة المتحدة.

وأظهرت البيانات الرسمية يوم الخميس أن عدد الوفيات البريطانية الناجمة عن جائحة كورونا تجاوز 33 ألف حالة ، لتعتبر المملكة المتحدة الدولة الأكثر تضررا حاليا فى أوروبا.