شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار البلاتينيوم لأول مرة في ثلاثة جلسات مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية بينما لا تزال بصدد ثاني مكاسب أسبوعية لها على التوالي، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السابعة في عشرة جلسات من الأدنى له منذ 30 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:42 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.01% لتتداول حالياً عند 772.29$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 772.33$ للأونصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 100.28 مقارنة بالافتتاحية عند 100.26.

هذا وقد تابعنا عن أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية وثاني أكبر مستهلك للنفط عالمياً بعد الولايات المتحدة، كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن بيانات شهر نيسان/أبريل مع صدور القراءة السنوية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي أوضحت ارتفاعاً 3.9% مقابل تراجع 1.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 1.5%،

وجاء ذلك بالتزامن مع كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي عكست تقلص التراجع إلى 7.5% مقابل 15.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 5.9%، وصدور قراءة معدلات البطالة والتي أظهرت ارتفاعاً إلى 6.0% مقابل 5.9% في آذار/مارس، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجعها إلى 5.8%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس اتساع التراجع للأسوأ لها على الإطلاق إلى 12.0% مقابل 8.7% في آذار/مارس، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته اتساع التراجع أيضا للأسوأ لها على الإطلاق إلى 8.6% مقابل 4.5% في آذار/مارس.

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ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 65.0 مقابل 78.2 في نيسان/أبريل، وذلك قبل صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس اتساع التراجع إلى 11.3% مقابل 5.4% في آذار/مارس، بينما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تباطؤ النمو إلى 63.9% مقابل 72.7% في آذار/مارس.

كما تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر انخفاضاً إلى 68.0 مقابل 71.8 في نيسان/أبريل، بالتزامن مع أظهر القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة تقلص التراجع إلى 0.3% مقابل 0.4% في شباط/فبراير، والكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى 5.77 مليون مقابل 6.88 مليون في شباط/فبراير.

ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه الأربعاء خلال حديثه المعد مسبقاً حيال القضايا الاقتصادية في ندوة عبر الإنترنت نظمها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي آنذاك بأنه "على الرغم من أن الاستجابة الاقتصادية كانت في الوقت المناسب وكبيرة بشكل مناسب، إلا أنها قد لا تكون الفصل الأخير، بالنظر إلى أن الطريق أمامنا غير مؤكد للغاية ويخضع لمخاطر كبيرة".

كما حذر باول آنذاك من كون الركود الاقتصادي المحتمل قد يكون أعمق وأطول بدون تحفيز مالية إضافية، الأمر الذي حد من شهية المخاطرة لدى المستثمرين وبالأخص مع عدم اليقين الذي تشهده الأسواق حيال إعادة فتح الاقتصاديات العالمية وتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي التي تم فرضها ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا مسبقاً، ما قد يؤدي لحدوث موجة ثانية محتمله لتفشي الفيروس القاتل مع إعادة الفتح.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر الأسبوع الماضي من خطورة تخفيف قيود الإغلاق المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، موضحاً أنه يجب أن يحدث ذلك بشكل تدريجي وبحرص، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بقرابة 4.26 مليون ولقي 294,190 شخص مصرعهم في 216 دولة.