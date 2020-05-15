مصدران: انخفاض إنتاج روسيا النفطى إلى 9.43 مليون برميل يومياً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران مطلعان لرويترز إن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز انخفض إلى 9.43 مليون برميل يوميا في الفترة من أول مايو أيار إلى الرابع عشر منه مع سريان اتفاق عالمي لتقليص الإنتاج، يأتي ذلك انخفاضا من 11.35 مليون برميل يوميا في أبريل و9.45 مليون برميل يوميا في الفترة من أول مايو إلى 11 من نفس الشهر.
ولم ترد وزارة الطاقة حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.
وتخفض روسيا الإنتاج في إطار اتفاق عالمي نفطي جرى التوصل إليه الشهر الماضي ودخل حيز النفاذ في أول مايو.
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