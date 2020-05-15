شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب فى مصر 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 755 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر 6 جنيهات، ليسجل 755 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر، وذلك في ظل استمرار ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميا لـ 1736 دولار.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 647.15 جنيه

عيار 21 : 755 جنيها

عيار 24 : 862.85 جنيها

الجنيه الذهب : 6040 جنيه

السعر العالمي : 1736 دولار

وبلغ الذهب أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع يوم الجمعة إذ تتخذ العلاقات بين الصين والولايات المتحدة منعطفا نحو الأسوأ وينتاب القلق المستثمرين بأن الاقتصاد العالمي سيستغرق وقتا أطول من المتوقع للتعافي من التراجع الناجم عن فيروس كورونا.

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وربح الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1735.67 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0616 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 23 أبريل عند 1737.50 دولار. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1746.20 دولار حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال مايكل مكارثي كبير محللي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس ”مع صدور المزيد من البيانات الاقتصادية، يتضح أن بعض الضرر الذي لحق (بالاقتصاد العالمي) سيستغرق وقتا أطول لإصلاحه مقارنة مع ما كان متوقعا“.

وقال إنه أصبح من الواضح على نحو متزايد أن حدوث تعاف اقتصادي سريع أو على شكل حرف (‭‭V‬‬) أمر مستبعد بشدة، مضيفا أن هذا يعني أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة أطول مما يحسن الإقبال على المعدن الأصفر.

ويميل المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا للصعود في ظل انخفاض أسعار الفائدة وحين تزداد الضبابية الاقتصادية.

وأظهر مسح أجرته رويترز أن التوقعات الاقتصادية السلبية بالفعل للولايات المتحدة في المدى القريب زادت قتامة. وبينما ما زال من المتوقع حدوث تعاف في النصف الثاني من العام، فإنه لن يقترب من تعويض الخسائر التي تكبدها الاقتصاد منذ بداية العام الجاري.

وربح الذهب نحو 2% هذا الأسبوع، ويستعد لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع، بدعم من مؤشرات على استمرار الضعف الاقتصادي لفترة مطولة ومع تنامي التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 0.3 % إلى 1840.86 دولار للأوقية، لكنه يتجه صوب تسجيل انخفاض للأسبوع السابع على التوالي.

وارتفع البلاتين 0.4 % إلى 770.88 دولار للأوقية. وقفزت الفضة 2.5 % إلى 16.26 دولار للأوقية وتتجه صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي في خمسة أسابيع

وهنا في مصر، حذرت شعبة المعادن الثمينة في غرفة القاهرة التجارية، من شراءالذهب من خلال صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك أو أي وسيلة تواصل اجتماعية على الإنترنت، وذلك تجنبا لعدم تعرض المستهلكين لخطر النصب.