شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسهم أوروبا مع صعود شركات التعدين وصناعة الرقائق بفضل بيانات صينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، مع تشجع المستثمرين بفضل أول ارتفاع لإنتاج المصانع فى الصين هذا العام بعد أن خففت بكين إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، لكن استمرار التوتر بين الولايات المتحدة والصين يُبقى الأسهم على مسار تسجيل انخفاض أسبوعي.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 1.4% بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، فيما قادت أسهم شركات السفر مكاسب القطاعات بارتفاع 2.7 بالمئة.

كما صعدت أسهم شركات التعدين وصناعة الرقائق، المنكشفة على متانة الاقتصاد الصيني، بعد بيانات أظهرت ارتفاع الإنتاج الصناعى فى الصين 3.9 بالمئة فى أبريل، بما يتجاوز زيادة بنسبة 1.5 بالمئة توقعها محللون.

وانخفضت أسواق الأسهم العالمية هذا الشهر بعد تعاف قوى فى أبريل بسبب مخاوف بشأن ارتفاع جديد محتمل للحالات المصابة بكوفيد-19 مع تخفيف الاقتصادات لقيود.

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ويتجه المؤشر ستوكس 600 صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعى منذ ذروة عمليات بيع جرت فى منتصف مارس.

وتلقت مكاسب السوق دعما اليوم، إذ ربح سهم روش السويسرية لصناعة الأدوية 1.4% بعد أن قالت إنها بدأت بيع منتج تشخيص رقمى جديد سيبسط ويسرع فحص المصابين بمرض كوفيد-19.

وقفز سهم مجموعة بي.تي، أكبر شركة اتصالات بريطانية، 8.2% بعد تقرير ذكر أن المجموعة تجرى محادثات لبيع حصة بعدة مليارات من الجنيهات الاسترلينية فى شركتها التابعة للشبكات المملوكة لها بالكامل أوبنريتش، لمستثمرين فى البنية التحتية.