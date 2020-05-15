شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الضرائب يعلن عن 3 طرق إلكترونية لسداد المساهمة التكافلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن الطرق المتاحة لسداد المساهمة التكافلية من خلال ثلاث طرق إلكترونياً عن طريق منظومة الإقرارات الضريبية من خلال كروت الدفع الإلكترونية أو سدادها بالبنوك أو سدادها بكروت الدفع الإلكترونية أو بشيكات بالمأموريات الضريبية، وذلك فى إطار حرص المصلحة على التيسير على الممولين وتسهيل كافة الإجراءات أمامهم، والحفاظ على صحتهم فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.

وقال "عبد القادر"، فى بيان صحفي، اليوم الجمعة، إنه تم إتاحة سداد المساهمة التكافلية أون لاين وذلك عن طريق بوابة السداد الالكترونى الخاصة بمركز الدفع والتحصيل الالكترونى من خلال الموقع الالكترونى للإقرارات الضريبية www.incometax.gov.eg منذ 29 مارس 2020 ، موضحاً أن طرق السداد المتاحة إلكترونياً تكون باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى ( فيزا – ماستركارد) وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة الممول .

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وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن الممولين يمكنهم سداد مدفوعة المساهمة التكافلية بالبنوك أيضاً، وذلك ضمن المدفوعات التى تحصل من خلال قنوات التحصيل الالكترونى المتاحة حالياً من خلال أفرع البنوك المشتركة فى منظومة مركز الدفع والتحصيل الالكترونى الحالية، حيث أنه يوجد نموذج جديد به المساهمة التكافلية مدفوعه ضرائب برقم التسجيل، هذا بالإضافة إلى قبول سداد المساهمة التكافلية بشيكات أو بكروت الدفع الإلكترونى بمقر الوحدات التنفيذية بالمصلحة (مأموريات /مكاتب ) دخل .

ومن الجدير بالذكر أنه طبقاً لقانون نظام التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018 واللائحة التنفيذية الصادرة فى مايو 2018 ، والتى تقوم على التكافل الاجتماعى بغرض تغطية علاج جميع المواطنين فى جمهورية مصر العربية لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي، والتى تدخل فى حصيلة منظومة التأمين الصحى على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية تحصيلها.