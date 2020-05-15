شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يجتمع مع الشركات لبحث تقليل النفقات لمواجهة تراجع الأسعار عالمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً لمتابعة خطط إنتاج البترول والتعامل مع التحديات الحالية للانخفاض الحاد فى أسعار البترول العالمية، وترأس الوزير الاجتماع الثانى خلال شهر مايو الجارى عبر تقنية الفيديوكونفرانس مع رؤساء الشركات الأعلى إنتاجية للبترول لبحث آليات وسبل جديدة لترشيد الإنفاق بما يراعى تحقيق الخطط المستهدفة والاستمرار فى تنفيذ المشروعات البترولية للاستكشاف والإنتاج، حيث شارك فى الاجتماع رؤساء شركات بتروبل وخالدة وقارون وبدرالدين وعجيبة وجابكو والعامة للبترول بحضور الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونوابه للاستكشاف والإنتاج والرقابة على الشركات الأجنبية والأمن والسلامة، والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس) ونوابه للعمليات والانتاج.

وشهد الاجتماع استعراضاً من رؤساء الشركات لإجراءات إضافية لترشيد الإنفاق لتطبيقها بجانب برامج الترشيد المتبعة.

وأكد المهندس طارق الملا، خلال الاجتماع أهمية هذه الإجراءات الرامية إلى تحقيق المواءمة والتكيف مع المتغيرات الحالية فى سوق البترول العالمى والانخفاض الحاد فى سعر البرميل، والذى يمثل تحدياً يعيشه العالم بأسره ويستلزم العمل على الحد من آثاره السلبية على مصر، موضحاً أن الإجراءات ستساعد بشكل أساسى فى تخفيض تكاليف إنتاج البرميل من الزيت الخام والنفقات التشغيلية والاستغلال الأمثل للموارد وتوظيف التقنيات الحديثة بصناعة البترول والتى تدعم تحسين الأداء وتخفيض التكلفة.

Advertisements

وأضاف "الملا"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن اجتماعاته مع كبريات شركات الإنتاج تأتى بهدف الوقوف على الأفكار والمبادرات غير التقليدية المطروحة لتقليل النفقات، مشيراً إلى أنه سيجرى صياغتها واعتمادها كنموذج متكامل للتطبيق على مختلف وباقي الشركات الأقل فى مستويات إنتاجها لافتا ًإلى عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة مع هذه الشركات لعرض الأفكار والمبادرات التى سيتم اعتمادها بالشركات الكبرى والتى تتسم بالمرونة والتكيف مع التحديات السائدة وأنها لا تنعكس فقط على الجوانب المالية إنما تشمل كذلك تحسين أداء المنظومة وتساعد على التركيز على منظومة زيادة الإنتاج والكفاءة فى تنفيذ الخطط مشدداً على أهمية الالتزام بها لعبور تحديات المرحلة الحالية الصعبة وأن اتخاذها يعطى رسائل إيجابية للشركاء الأجانب تؤكد وجود رؤية لقطاع البترول لتدارك آثار تلك التحديات وعدم العمل تجاهها بسياسة رد الفعل.

ووجه "الملا"، شركات الانتاج خلال الاجتماع ببحث كافة الفرص المتاحة والتعجيل باستغلالها لزيادة معدلات الإنتاج، كما وجه بالاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للحماية من عدوى فيروس كورونا حفاظاً على صحة العاملين وسلامتهم.