شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب عالمياً لـ1735دولار للأوقية بعد توتر علاقات بكين وواشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ سعر الذهب أعلى مستوياته فى أكثر من ثلاثة أسابيع اليوم الجمعة، إذ تتخذ العلاقات بين الصين والولايات المتحدة منعطفا نحو الأسوأ، وينتاب القلق المستثمرين بأن الاقتصاد العالمى سيستغرق وقتا أطول من المتوقع للتعافى من التراجع الناجم عن فيروس كورونا.

وربح الذهب فى المعاملات الفورية 0.4% إلى 1735.67 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0616 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس فى وقت سابق أعلى مستوياته منذ 23 أبريل عند 1737.50 دولار. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1746.20 دولار.

وقال مايكل مكارثى كبير محللى السوق لدى سي.إم.سى ماركتس "مع صدور المزيد من البيانات الاقتصادية، يتضح أن بعض الضرر الذى لحق (بالاقتصاد العالمي) سيستغرق وقتا أطول لإصلاحه مقارنة مع ما كان متوقعا".

وقال إنه أصبح من الواضح على نحو متزايد أن حدوث تعاف اقتصادى سريع أو على شكل حرف (‭V‬) أمر مستبعد بشدة، مضيفا أن هذا يعنى أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة أطول مما يحسن الإقبال على المعدن الأصفر.

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ويميل المعدن النفيس الذى لا يدر عائدا للصعود فى ظل انخفاض أسعار الفائدة وحين تزداد الضبابية الاقتصادية.

وأظهر مسح أجرته رويترز أن التوقعات الاقتصادية السلبية بالفعل للولايات المتحدة فى المدى القريب زادت قتامة. وبينما ما زال من المتوقع حدوث تعاف فى النصف الثانى من العام، فإنه لن يقترب من تعويض الخسائر التى تكبدها الاقتصاد منذ بداية العام الجاري.

وربح الذهب نحو 2% هذا الأسبوع، ويستعد لتحقيق أكبر مكسب أسبوعى فى 3 أسابيع، بدعم من مؤشرات على استمرار الضعف الاقتصادى لفترة مطولة ومع تنامى التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 0.3% إلى 1840.86 دولار للأوقية، لكنه يتجه صوب تسجيل انخفاض للأسبوع السابع على التوالي، وارتفع البلاتين 0.4% إلى 770.88 دولار للأوقية، وقفزت الفضة 2.5 بالمئة إلى 16.26 دولار للأوقية وتتجه صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعى فى 5 أسابيع.