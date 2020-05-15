شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي اليورو لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام الدولار والأنظار على اجتماعات مجموعة اليورو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية بينما لا تزال تعد بصدد ثاني خسائر أسبوعية لها على التوالي، على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والتي تتضمن اجتماعات مجموعة اليورو في بروكسل وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:55 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 1.0806، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0805 والتي تعد أعلى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0799.

هذا وتترقب الأسواق حالياً من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا الكشف عن القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول والتي قد تعكس انكماشاً 2.2% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في الربع الرابع الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته انكماش 1.6% مقابل نمو 0.3% في القراءة السنوية السابقة للربع الرابع.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا من ألمانيا عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تظهر تقلص الانكماش إلى 0.6% مقابل 0.8% في آذار/مارس، كما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع الانكماش إلى 1.9% مقابل 0.8%، وصولاً لصدور القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين لفرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.1% خلال نيسان/أبريل.

وصولاً للكشف عن القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ككل والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند 3.8% دون تغير عن الربع الرابع، كما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر استقرار الانكماش عند 3.3%، وذلك بالتزامن مع أظهر القراءة الأولية لمؤشر التغير في التوظيف تراجع 0.2% مقابل ارتفاع 0.3% في الربع الرابع، وأظهر القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الميزان التجاري تقلص الفائض إلى 17.2 مليار يورو مقابل 25.8 مليار يورو في شباط/فبراير.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس اتساع التراجع للأسوأ لها على الإطلاق إلى 12.0% مقابل 8.7% في آذار/مارس، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته اتساع التراجع أيضا للأسوأ لها على الإطلاق إلى 8.6% مقابل 4.5% في آذار/مارس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 65.0 مقابل 78.2 في نيسان/أبريل، وذلك قبل صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس اتساع التراجع إلى 11.3% مقابل 5.4% في آذار/مارس، بينما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تباطؤ النمو إلى 63.9% مقابل 72.7% في آذار/مارس.

كما تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر انخفاضاً إلى 68.0 مقابل 71.8 في نيسان/أبريل، بالتزامن مع أظهر القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة تقلص التراجع إلى 0.3% مقابل 0.4% في شباط/فبراير، والكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى 5.77 مليون مقابل 6.88 مليون في شباط/فبراير.

ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه الأربعاء خلال حديثه المعد مسبقاً حيال القضايا الاقتصادية في ندوة عبر الإنترنت نظمها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي آنذاك بأنه "على الرغم من أن الاستجابة الاقتصادية كانت في الوقت المناسب وكبيرة بشكل مناسب، إلا أنها قد لا تكون الفصل الأخير، بالنظر إلى أن الطريق أمامنا غير مؤكد للغاية ويخضع لمخاطر كبيرة".

كما حذر باول آنذاك من كون الركود الاقتصادي المحتمل قد يكون أعمق وأطول بدون تحفيز مالية إضافية، الأمر الذي حد من شهية المخاطرة لدى المستثمرين وبالأخص مع عدم اليقين الذي تشهده الأسواق حيال إعادة فتح الاقتصاديات العالمية وتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي التي تم فرضها ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا مسبقاً، ما قد يؤدي لحدوث موجة ثانية محتمله لتفشي الفيروس القاتل مع إعادة الفتح.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر الأسبوع الماضي من خطورة تخفيف قيود الإغلاق المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، موضحاً أنه يجب أن يحدث ذلك بشكل تدريجي وبحرص، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بقرابة 4.26 مليون ولقي 294,190 شخص مصرعهم في 216 دولة.