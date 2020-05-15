شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار النفط متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له في ستة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السادسة في تسعة جلسات من الأدنى له منذ 30 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهم عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً.

وفي تمام الساعة 05:25 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة تسليم حزيران/يونيو المقبل لأسعار النفط "نيمكس" 0.94% لتتداول عند مستويات 27.90$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 27.64$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 27.56$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم تموز/يوليو القادم 0.70% لتتداول عند 31.74$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 31.52$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 31.13$ للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% مقارنة بالافتتاحية عند 100.28، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 100.47.

هذا وقد تابعنا عن أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية وثاني أكبر مستهلك للنفط عالمياً بعد الولايات المتحدة، كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن بيانات شهر نيسان/أبريل مع صدور القراءة السنوية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي أوضحت ارتفاعاً 3.9% مقابل تراجع 1.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 1.5%،

وجاء ذلك بالتزامن مع كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي عكست تقلص التراجع إلى 7.5% مقابل 15.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 5.9%، وصدور قراءة معدلات البطالة والتي أظهرت ارتفاعاً إلى 6.0% مقابل 5.9% في آذار/مارس، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجعها إلى 5.8%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس اتساع التراجع للأسوأ لها على الإطلاق إلى 12.0% مقابل 8.7% في آذار/مارس، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته اتساع التراجع أيضا للأسوأ لها على الإطلاق إلى 8.6% مقابل 4.5% في آذار/مارس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 65.0 مقابل 78.2 في نيسان/أبريل، وذلك قبل صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس اتساع التراجع إلى 11.3% مقابل 5.4% في آذار/مارس، بينما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تباطؤ النمو إلى 63.9% مقابل 72.7% في آذار/مارس.

كما تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر انخفاضاً إلى 68.0 مقابل 71.8 في نيسان/أبريل، بالتزامن مع أظهر القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة تقلص التراجع إلى 0.3% مقابل 0.4% في شباط/فبراير، والكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى 5.77 مليون مقابل 6.88 مليون في شباط/فبراير.

ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه الأربعاء خلال حديثه المعد مسبقاً حيال القضايا الاقتصادية في ندوة عبر الإنترنت نظمها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي آنذاك بأنه "على الرغم من أن الاستجابة الاقتصادية كانت في الوقت المناسب وكبيرة بشكل مناسب، إلا أنها قد لا تكون الفصل الأخير، بالنظر إلى أن الطريق أمامنا غير مؤكد للغاية ويخضع لمخاطر كبيرة".

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كما حذر باول آنذاك من كون الركود الاقتصادي المحتمل قد يكون أعمق وأطول بدون تحفيز مالية إضافية، الأمر الذي حد من شهية المخاطرة لدى المستثمرين وبالأخص مع عدم اليقين الذي تشهده الأسواق حيال إعادة فتح الاقتصاديات العالمية وتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي التي تم فرضها ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا مسبقاً، ما قد يؤدي لحدوث موجة ثانية محتمله لتفشي الفيروس القاتل مع إعادة الفتح.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر الأسبوع الماضي من خطورة تخفيف قيود الإغلاق المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، موضحاً أنه يجب أن يحدث ذلك بشكل تدريجي وبحرص، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بقرابة 4.26 مليون ولقي 294,190 شخص مصرعهم في 216 دولة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا الأربعاء الكشف عن التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الذي أظهر عجز 0.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في السابع من أيار/مايو مقابل فائض 4.6 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 4.1 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 531.5 مليون برميل، بينما لا تزال المخونات أعلى 11% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وأظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأربعاء الماضي تراجع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 3.5 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات أيضا أعلى 9% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، بينما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 3.5 مليون برميل، بينما لتعد المخزونات 16% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الأربعاء كشف منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك عن تقريرها الشهري والذي أفادت المنظمة من خلاله بتوقعاتها بتراجع الطلب العالمي على النفط بواقع 9.07 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري 2020 في ظلال التباطؤ الاقتصادي الناجم من تفشي فيروس كورونا، مع الإفادة بأن العالم يشهد صدمة غير مسبوقة في الطلب على النفط وأنه من المحتمل أن يكون التراجع الأكبر خلال الربع الثاني من هذا العام.

كما تطرق تقرير منظمة أوبك الأربعاء لكون المعروض النفطي من خارج المنظمة قد ينخفض بواقع 3.5 مليون برميل يومياً خلال 2020، مع الإفادة بأن المنتجين في الولايات المتحدة سوف يخفضون إنتاجهم النفطي بواقع 1.5 مليون برميل يومياً على الأقل خلال الربع الثاني وأن جميع المنتجين خارج أوبك بلس أعلنوا حتى الآن عن خفض للإنتاج النفطي بواقع 3.6 مليون يومياً.

ويذكر أن المملكة العربية السعودية أعلنت في مطلع هذا الأسبوع عن عزمها تعزيز خفض إنتاجها من النفط بصورة طوعية خلال حزيران/يونيو، مع توجه المملكة لضخ أقل من 7.5 مليون برميل يومياً وذلك يعد تراجع بواقع 1 مليون برميل عن الهدف الرسمي للمملكة لاتفاق أبوبك بلس الأخير عند 8.5 مليون برميل، ويذكر أن اتفاق أوبك بلس الذي دخل حيز التنفيذ مع مطلع هذا الشهر يقتدي بخفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً.

وأعلنت كل من الأمارات العربية المتحدة والكويت أيضا الاثنين عن عزمهم خفض إنتاجهم النفطي بشكل طوعي عن هدفهم الرسمي في اتفاق أوبك بلس، حيث تعتزم الإمارات خفض الإنتاج بواقع 100 ألف برميل يومياً وتعتزم الكويت خفض الإنتاج بواقع 80 ألف برميل يومياً، بخلاف ذلك، تابعنا التقرير التي تطرقت لكون مخزونات النفط لدي الصين تراجعت بنحو 9.5 مليون برميل في نيسان/أبريل بعد أن ارتفعت بنحو 161 مليون برميل في الربع الأول.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 33 منصة لإجمالي 292 منصة، لتعكس ثامن تراجع أسبوعي لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 396 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها منذ أيلول/سبتمبر 2009، مع تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط بأكثر من النصف في نحو شهرين.