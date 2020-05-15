شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع في تباين في الأداء في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات خامس جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاديات الآسيوية اليوم الجمعة وبالأخص بيانات القطاع الصناعي للصين والتي أظهرت ارتفاعاً لأول مرة في ثلاثة أشهر.

هذا وقد فقد تابعنا عن أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً بعد الولايات المتحدة كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن بيانات شهر نيسان/أبريل مع صدور القراءة السنوية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي أوضحت ارتفاعاً 3.9% مقابل تراجع 1.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 1.5%،

وجاء ذلك بالتزامن مع كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي عكست تقلص التراجع إلى 7.5% مقابل 15.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 5.9%، وصدور قراءة معدلات البطالة والتي أظهرت ارتفاعاً إلى 6.0% مقابل 5.9% في آذار/مارس، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجعها إلى 5.8%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى 1.5% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر آذار/مارس والتوقعات عند 0.9%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع الانكماش إلى 2.3% مقابل 0.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 1.4%.

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بخلاف ذلك فقد تابعنا أيضا منذ قليل عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر قطاع الأعمال التصنيعي لشهر آذار/مارس والتي أظهرت انكماشاً إلى ما قيمته 38.0 مقابل اتساع عند 53.7 في شباط/فبراير الماضي، وجاء ذلك مع صدور قراءة المؤشر ذاته لشهر نيسان/أبريل والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى ما قيمته 26.1 مقابل 38.0 في آذار/مارس.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.35% ليربح 5.08 نقطة ويصل إلى المستوى 1,451.63، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.38% ليربح هو الأخر 76.49 نقطة ويصل إلى المستوى 19,991.27.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.03% ليربح 1.16 نقطة ويصل إلى المستوى 3,926.38، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.18% ليربح هو الأخر 5.11 نقطة ويصل إلى المستوى 2,875.45.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاُ بنسبة 0.40% ليربح 95.66 نقطة ويصل إلى المستوى 23,925.40، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.14% ليربح هو الأخر 2.77 نقطة ويصل إلى المستوى 1,927.73.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي تراجع بنسبة 0.32% ليخسر 33.95 نقطة ويصل إلى المستوى 10,711.21، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.89% ليربح 47.38 نقطة ويصل إلى المستوى 5,376.10.