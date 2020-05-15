شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزيلندي يستأنف الارتداد من الأعلى له في أسبوعين أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأعلى له منذ أواخر نيسان/أبريل أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:46 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.20% إلى مستويات 0.5991 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6003، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.5986، بينما حقق الأعلى له عند 0.6016.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر قطاع الأعمال التصنيعي لشهر آذار/مارس والتي أظهرت انكماشاً إلى ما قيمته 38.0 مقابل اتساع عند 53.7 في شباط/فبراير الماضي، وجاء ذلك مع صدور قراءة المؤشر ذاته لشهر نيسان/أبريل والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى ما قيمته 26.1 مقابل 38.0 في آذار/مارس الماضي.

ويأتي ذلك عقب ساعات من قرار بنك نيوزيلندا الاحتياطي الأربعاء الماضي بالبقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق 0.25% خلال اجتماع المركزي النيوزيلندي المنعقد في 13 من أيار/مايو، الأمر الذي جاء متوافقاً آنذاك مع التوقعات، وسط الكشف عن بيان السياسة النقدية وبيان الفائدة، وقبل المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ الاحتياطي الفيدرالي أدرين أور وإدلائه بشهادته آنذاك أمام لجنة اختيار التمويل والنفقات في ولينغتون.

ونود الإشارة، لكون صانعي السياسة النقدية لدي المركزي النيوزيلندي أعربوا خلال اجتماعهم الأخر عن كون الوضع الاقتصادي قد تدهور منذ الاجتماع السابق المفاجئ والذي تم عقده في 15 من آذار/مارس والذي أقروا خلاله خفض أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس إلى 0.25%، وأن هناك حاجة ماسة للتحفيز المالي من قبل الحكومة على المدى المتوسط من أجل دعم تعافي النشاط الاقتصادي الذي تأثير سلباً بتفشي فيروس كورونا.

كما تطرق صانعي السياسة النقدية لدي المركزي النيوزيلندي لأهمية دعم الأسر والأعمال هن طريق السياسة المالية التحفيزية وأن تستهدف السياسة النقدية إبقاء معدلات الفائدة منخفضة من أجل المساهمة في دعم الهدف المرجو من التحفيز المالي، مع الإشارة إلى احتمالية اتجاه المركزي النيوزيلندي لخيار الفائدة السلبية في المستقبل، وأنه في الوقت الراهن المؤسسات المالية في نيوزيلندا غير مستعدة لمثل هذه الخطوة.

وأيضا أفاد صانعي السياسة النقدية لدي المركزي النيوزيلندي بأن بنك نيوزيلندا الاحتياطي يستهدف في الوقت الراهن خفض تكلفة الإقراض واستخدام أدوات السياسة النقدية لتحقيق ذلك الهدف، وأنه تم الاتفاق على زيادة حجم مشتريات الأصول من أجل تعزيز حجم التحفيز النقدي إلى 60$ مليار على مدار الاثني عشرة شهراً القادمة، مع التطرق لكون الحكومة النيوزيلندية أعلنت مؤخراً عن حزمة تحفيز مالي تقدر بقيمة 52$ مليار.

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وفي نفس السياق، أعرب محافظ بنك نيوزيلندا الاحتياطي أدرين أور الأربعاء عن كون المركزي النيوزيلندي مستعد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لدعم الاقتصاد، مع أفادته بأن شراء السندات مرتبط بالتضخم لتحسين السيولة في الأسواق وأنه لا يتعين استخدام كافة أداوت السياسة النقدية في الوقت الراهن، مضيفاً أنه سيتم تقييم استخدام معدلات الفائدة السلبية إلى جانب استخدام أدوات أخرى.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس اتساع التراجع للأسوأ لها على الإطلاق إلى 12.0% مقابل 8.7% في آذار/مارس، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته اتساع التراجع أيضا للأسوأ لها على الإطلاق إلى 8.6% مقابل 4.5% في آذار/مارس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 65.0 مقابل 78.2 في نيسان/أبريل، وذلك قبل صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس اتساع التراجع إلى 11.3% مقابل 5.4% في آذار/مارس، بينما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تباطؤ النمو إلى 63.9% مقابل 72.7% في آذار/مارس.

كما تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر انخفاضاً إلى 68.0 مقابل 71.8 في نيسان/أبريل، بالتزامن مع أظهر القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة تقلص التراجع إلى 0.3% مقابل 0.4% في شباط/فبراير، والكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى 5.77 مليون مقابل 6.88 مليون في شباط/فبراير.

ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه الأربعاء خلال حديثه المعد مسبقاً حيال القضايا الاقتصادية في ندوة عبر الإنترنت نظمها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي آنذاك بأنه "على الرغم من أن الاستجابة الاقتصادية كانت في الوقت المناسب وكبيرة بشكل مناسب، إلا أنها قد لا تكون الفصل الأخير، بالنظر إلى أن الطريق أمامنا غير مؤكد للغاية ويخضع لمخاطر كبيرة".

كما حذر باول آنذاك من كون الركود الاقتصادي المحتمل قد يكون أعمق وأطول بدون تحفيز مالية إضافية، الأمر الذي حد من شهية المخاطرة لدى المستثمرين وبالأخص مع عدم اليقين الذي تشهده الأسواق حيال إعادة فتح الاقتصاديات العالمية وتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي التي تم فرضها ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا مسبقاً، ما قد يؤدي لحدوث موجة ثانية محتمله لتفشي الفيروس القاتل مع إعادة الفتح.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر الأسبوع الماضي من خطورة تخفيف قيود الإغلاق المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، موضحاً أنه يجب أن يحدث ذلك بشكل تدريجي وبحرص، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بقرابة 4.26 مليون ولقي 294,190 شخص مصرعهم في 216 دولة.