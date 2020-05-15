شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى لأدنوك: مؤشرات لتقلص الفجوة بين العرض والطلب بسوق النفط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سلطان أحمد الجابر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك إن أسواق النفط ستستعيد التوازن بمرور الوقت، مضيفا أن هناك مؤشرات على أنها تشهد تقلصا في الفجوة بين العرض والطلب في الأسابيع الأخيرة.
وقال الجابر خلال اجتماع افتراضي "فيما يتعلق بالنفط، هناك مؤشرات على أن السوق تشهد شحا في الأسابيع الأخيرة. اتفاق أوبك-بلاس، والتخفيضات الطوعية خارج أوبك-بلاس، وإغلاقات الإنتاج كلها تعمل معا لبدء إعادة توازن للسوق".
وأضاف "سيستغرق هذا وقتا. مع بدء فتح الاقتصادات، سيأتي الطلب، لكن الطريق للوضع الطبيعي الجديد ليس خطا مستقيما".
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