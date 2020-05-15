شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار كحك وبسكويت العيد بالأسواق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة يختتم شهر رمضان المبارك ويهل هلال شهر شوال معلنا أول ايام عيد الفطر المبارك ويأتى معه موسم الكحك والبسكوت والذى يعد العادة الرئيسية خلال هذه الأيام ودائما ما تشهد أسعاره ارتفاعا خلال المواسم السابقة وذلك لزيادة اإقبال وارتفاع أسعار الخامات المستخدمة سواء الدقيق أو السكر إلا أن هذا العام شهد انخفاضا فى الأسعار لبعض الأصناف بين 5-10٪، مع استقرار بعض الأصناف خلال هذا الموسم مقارنة بعيد الفطر العام الماضى.

ويرصد الخليج 365 أسعار الأصناف المتاحة بالأسواق وأسعارها خلال هذا الموسم، حيث سجل الكحك السادة أسعارا تتراوح بين 75-100 جنيه للكيلو، الكحك الملبن بين 80-105 جنيهات للكيلو ونفس السعر بالنسبة للكحك العجمية، فيما سجل كيلو الكحك العين جمل أسعارا بين 110-150 جنيها وسجل كيلو الكحك الفستق أسعار بين 115-160 جنيها.

وشهدت أسعار البسكويت انخفاضا يتراوح بين 5-10٪ عن العام الماضى حيث تتراوح سعر البسكويت السادة بين 60-90 جنيها للكيلو، وسعر البسكويت البرتقال بين 70-100جنيه للكيلو ونفس الأسعار بالنسبة للبسكويت الجوز هند والشيكولاتة، وسجلت أسعار الكوكيز الشيكولاتة بين 60-95 جنيها للكيلو .

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فيما استقرت أسعار البيتى فور والغريبة حيث سجل البيتى فور العادى بدون مكسرات أسعارا تتراوح بين 90-120 جنيها وتراوحت أسعار البيتى فور بالشيكولاتة بين 90-130 جنيها، فيما سجلت أسعار البيتى فور بالمكسرات أسعار تتراوح بين 110-150 جنيها، بينما سجل كيلو سابليه العادى أسعارا بين 80-100، والسابلية المكسرات الكيلو الكيلو بين 100-140 جنيها، وسجلت أسعار الغريبة السادة والقرفة، أسعارا تتراوح بين 80-105 جنيها، فيما سجلت أسعار الغريبة بالمكسرات ( لوز - عين جمل) 120-150 جنيها للكيلو.

وبينما سجلت أسعار العبوات المشكلة العبوة الكيلو 80-100 جنيها، عبوة 1.5 كيلو 120-150 جنيها، عبوة 2 كجم 150-220 جنيها، عبو 4 كجم 300-500 جنيها.

جدير بالذكر ان سوق الحلويات شهد تراجع خلال الأيام الماضية وذلك لعدم إقامة الاحتفالات سواء الأفراح واعياد الميلاد فى ظل الإجراءات الاحترازية التى سنتها الحكومة من اجل الحد من انتشار فيروس كورونا وهو ما أدى إلى تراجع أسعار الدقيق الفاخر والذى يستخدم فى صناعة الحلويات المختلفة والذى انخفضت أسعاره لتتراوح بين 6500-6700 جنيها الطن، كما سجلت أسعار السكر 7000-7100 جنيه للطن.