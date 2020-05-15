شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار مجلس إدارة لشركة مصر الجديدة للإسكان وإعلانه الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بقطاع الأعمال العام ، إنه تم الانتهاء من اختيار مجلس إدارة جديد لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وسيتم إعلانه الأسبوع المقبل بعمل سبق وأعلن رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، استقالتهم مطلع شهر ابريل الماضى ، تزامنا مع خطط تطوير الشركة الفترة المقبلة بمعرفة الشركة القابضة للتشييد والتعمير.

أضاف المصدر لـ" الخليج 365 " إن المشاورات بين وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق ، وبين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير المهندس هشام أبو العطا ، انتهت بخصوص الاتفاق على أعضاء المجلس الجديد ،الذي سيتم الإعلان عنه يوم 21 مايو الجارى خلال انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة المدرجة بالبورصة المصرية .

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وأوضح المصدر، أنه روعى فى الاختيار الخبرة والكفاءة ولا سيما أن شركة مصر الجديدة بصدد عمليات توسع وتطوير كبيرة ذاتيا ، بعدما تم التراجع عن فكرة اسناد ادارتها لشركة خاصة نتيجة احجام الشركات عن ذلك .

كان المهندس هانى الديب، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، كشف أن فترة المجلس الذى تقدم باستقالته يوم 6 إبريل الجارى ستنتهى يوم 21 مايو المقبل، لافتا إلى أنه من المنتظر تعيين مجلس إدارة جديد فى الفترة المقبلة.

وأضاف هانى الديب لـ"الخليج 365" أنه فى 21 مايو المقبل سيتم عقد الجمعية العامة العادية للشركة لاعتماد قبول استقالة المجلس الحالي.