شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص تراجع مبيعات التجزئة وارتفاع كل من الإنتاج الصناعي ومعدلات البطالة في الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 7.5% مقابل 15.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 5.9%.

وفي سياق أخر، أظهرت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي ارتفاعاً 3.9% مقابل تراجع 1.1% في آذار/مارس، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لارتفاع 1.5%، بينما أوضحت قراءة معدلات البطالة ارتفاعاً إلى 6.0% مقابل 5.9% في القراءة السابقة لشهر آذار/مارس، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجعها إلى 5.8%.