شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش قطاع الأعمال التصنيعي في نيوزيلندا خلال آذار/مارس واتساع الانكماش في نيسان/أبريل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي بيانات القطاع الصناعي لشهري آذار/مارس ونيسان/أبريل مع صدور قراءة مؤشر قطاع الأعمال التصنيعي والتي أظهرت انكماشاً إلى ما قيمته 38.0 مقابل اتساع عند 53.7 والتي عدلت من اتساع 53.2 في شباط/فبراير الماضي، وجاء ذلك مع صدور قراءة مؤشر ذاته لشهر نيسان/أبريل والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى ما قيمته 26.1 مقابل 38.0 في آذار/مارس الماضي.

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