«سياحة رأس الخيمة» تعزز إجراءات السلامة لزوار الفنادق والشواطئ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

تعمل هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة بالتعاون مع شركائها في قطاع الضيافة والهيئات الحكومية على الاستعداد لاستقبال زوار الإمارة بأمان في أعقاب التخفيف التدريجي للقيود، وفتح مسابح وشواطئ الفنادق للزوار. وحفاظاً على صحة وسلامة الزوار والموظفين على حد سواء، تواصل الهيئة العمل مع شركائها من الفنادق؛ لضمان التزامها الكامل بالتوجيهات الحكومية والصحية، وامتثالها لكافة إرشادات التباعد الاجتماعي الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها والهيئات الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشمل الإجراءات الوقائية المطبقة في قطاع الضيافة بإمارة رأس الخيمة حالياً فحص جميع موظفي الفنادق؛ للكشف عن الإصابة بوباء «كوفيد-19»؛ وتوفير الكمامات والقفازات لجميع الزوار؛ وتخصيص مداخل ومخارج منفصلة للزوار والموظفين والقياس اليومي الإلزامي لدرجات الحرارة على جميع المداخل عند الوصول.

وعلاوة على ذلك، سيجري مفتشو الهيئة جولات ميدانية يومية؛ ضماناً لالتزام الفنادق بالإجراءات الاحترازية، إضافة إلى توفير الدعم من الهيئات الحكومية؛ لمساعدة الفنادق في تطبيق البروتوكولات الموضوعة خصيصاً للمحافظة على سلامة الزوار.

وسعياً لتعزيز ثقة الزوار أثناء إقامتهم، تنسق هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن كثب مع دائرة الخدمات العامة في الإمارة للإشراف على عملية تطبيق برنامج شهادة الاعتماد «ابق آمناً» لفنادق رأس الخيمة؛ حيث يتطلب الحصول على الاعتماد من قبل الجهات المعنية تطبيق الفنادق لمجموعة مفصلة من التدابير والإجراءات الوقائية.

وتتضمن الشهادة تقييم كافة الإجراءات المطبقة في كافة المناطق ضمن فنادق رأس الخيمة، بما فيها ردهة الاستقبال وخدمة الكونسيرج وغرف النزلاء ودورات المياه والمطاعم والمسابح والشواطئ والنوادي الصحية ونوادي الأطفال ومتاجر التجزئة. ويجري أيضاً توفير الإرشادات التوجيهية حول آليات نقل الزوار، واستخدام قاعات الاجتماعات والفعاليات، إضافة إلى خدمات تنطيف الغرف والغسيل وإدارة النفايات.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: تأتي صحة وسلامة الزوار والسكان والموظفين على رأس قائمة أولويتنا. ومن هذا المنطلق، نعمل إلى جانب شركائنا في قطاع الضيافة والهيئات الحكومية على تطبيق أعلى معايير النظافة والالتزام بكافة الإرشادات المتعلقة بالتباعد الاجتماعي في جميع أنحاء الإمارة. وقد قدمنا لشركائنا في القطاع دليلاً إرشادياً مفصلاً يتضمن أفضل الممارسات؛ لتطبيقها في مختلف العمليات والأقسام.وأضاف: لضمان سلامة الزوار والزملاء والسكان، بادرنا أيضاً إلى إطلاق شهادة الاعتماد لفنادق الإمارة تحت اسم «ابق آمناً».