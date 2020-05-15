شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الاستهلاك المحلى من البترول والغاز الطبيعى فبراير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت بيانات الاستهلاك من البترول والغاز الطبيعي ارتفاعا خلال شهر فبراير الماضي، حيث بلغ إجمالي الاستهلاك المحلي 5701 ألف طن فبراير الماضي، مقابل 5677 ألف طن في فبراير عام 2019، بينما بلغ إجمالي الإنتاج نحو 6229 الف طن، مقابل 6508 ألف طن خلال فترة المقارنة.

وتشير بيانات النشرة المعلوماتية الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي خلال شهر فبراير الماضي، حيث بلغ 3677 ألف طن، مقابل 3962 ألف طن في نفس الشهر من عام 2019، بينما ارتفع حجم الإنتاج من الزيت الخام والمكثفات والبوتاجاز ليصل إلى 2552 ألف طن فبراير الماضي، مقابل 2546 ألف طن فبراير عام 2019.

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أما بالنسبة للاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي، فقد بلغ نحو 3462 ألف طن فبراير الماضي، مقابل 3312 الف طن فبراير 2019، بينما تراجع الاستهلاك من المنتجات البترولية الأخرى ليصل إلى 2239 ألف طن فبراير الماضي، مقابل 2365 ألف طن في نفس الشهر من عام 2019.

وحققت الصادرات المصرية من الوقود ارتفاعا طفيفا خلال شهر فبراير الماضى، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ إجمالى الصادرات المصرية من الوقود نحو 637 مليونا و784 ألف دولار، مقابل 586 مليون دولار خلال فبراير من العام الماضى 2019، بزيادة بلغت نحو 51 مليونا و776 ألف دولار، موزعة بين عدة بنود ومن أهمها، الصادرات من البترول الخام وبلغت 92 مليونا و589 ألف دولار فى فبراير الماضى، مقابل 206 ملايين و345 ألف دولار خلال نفس الشهر من العام الماضى 2019، وذلك بتراجع بلغ نحو 113 مليونا و756 ألف دولار.