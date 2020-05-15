شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة اقتصادية.. ماذا يعنى احتياطى النفط الإستراتيجى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد احتياطي النفط الإستراتيجي الكميات الكبيرة من مخزون النفط التى يتم تخزينها حتى تكفي احتياجات البلاد المستهلكة والمستوردة للبترول ومشتقاته لفترات تتراوح من 30 لـ 90 يوما، وذلك في الحالات التى تتعرض فيها الإمدادات لأي سبب من أسباب الإنقطاع ، وخلال عام 1975 سن الكونغرس الأمريكي عدد من التشريعات والتى تلزم الحكومة الفيدرالية بإنشاء المواقع التخزينية للنفط لتأمين احتياجات البلاد كما تقوم ايضا الشركات البترول العالمية بتخزين كميات من النفط الخاصة بها تعادل المخزون الفيدرالي، وتمتلك الولايات المتحدة الامريكية 4 مواقع للاحتياطي الاستراتيجي للنفط ، تقع سواحل خليج تكساس ولويزيانا والتى تضم كهوف تخزينة عميقة تحت سطح الأرض.

ومع الانخفاض الذي تشهده أسعار النفط عالميا عززت عدد كبير من الدولة المستوردة والمستهلكة للنفط مخزونها الاستراتيجي للاستفادة من الانخفاضات التي لم تشهدها أسعار النفط من قبل وذلك كنتيجة لانخفاض الطلب بشكل حاد بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية حول العالم كاجراءات احترازية لمواجة فيروس كورونا المستجد ، حيث أعلنت وكالة الطاقة الدولية اليوم، إن الطلب على النفط ما زال يتجه لتسجيل انخفاض قياسى فى 2020، لكنها قلصت توقعاتها للانخفاض، مستندة فى ذلك إلى تخفيف إجراءات العزل العام، لافته أنه من المتوقع أن ينخفض الطلب 8.6 مليون برميل يوميا، لتقلص بذلك تقديرها بواقع 690 ألف برميل يوميا.

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وشهدت أسواق النفط خلال شهر أبريل الماضي تقلبات حادة بسبب نفاذ معظم السعات التخزينية للنفط حول العالم وهو ما اجبر منتجي النفط علي تخفيض حجم الإنتاج.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الولايات المتحدة من الخام انخفضت 745 ألف برميل الأسبوع الماضى إلى 531.5 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى الثامن من مايو.

وتوقع المحللون فى استطلاع أجرته رويترز ارتفاعها 4.1 مليون برميل.