شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحاول بإيجابية – تحليل - 15-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الفرنك محاولة لاختراق مستوى 0.9730 يوم أمس لكنه أنهى التداولات عند هذا المستوى، ليبداً محاولات سلبية مع افتتاح اليوم، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً على المدى اللحظي، بانتظار زيارة مستوى 0.9626 بشكل رئيسي.

نشير إلى أن تماسك السعر فوق 0.9730 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لتحقيق مكاسب تبدأ عند 0.9800 وتمتد إلى 0.9900.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9650 والمقاومة 0.9770

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط