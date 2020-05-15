شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 15-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالارتداد صعوداً بعد اختبار مستوى 0.6407، ويحصل على إشارة إيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه عند 0.6530 وتمتد إلى 0.6685 بعد تجاوز المستوى السابق.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 0.6407 والثبات دونه سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض وزيارة مناطق 0.6236 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6400 والمقاومة 0.6530
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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