شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يزحف نحو الهدف – تحليل - 15-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل سعر عقود خام برنت الارتفاع ليخترق مقاومة المثلث المتماثل الذي يظهر بالرسم البياني أعلاه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا المنتظر عند 32.20، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم السعر من الأسفل، ليقدّم فرص إيجابية لتخطي المستوى المذكور ومن ثم التوجه نحو القمة المسجّلة مؤخراً عند 36.00.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق 29.80 مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 30.00 والمقاومة 33.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد