النفط يحقق مزيد من المكاسب – تحليل - 15-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر النفط مزيد من التداولات الإيجابية ليقترب من هدفنا المنتظر عند 28.60، ونلاحظ أن السعر يتداول ضمن قناة صاعدة تملك مزيد من الأهداف الإيجابية على المدى القصير، وبالتالي، فإن الفرص متاحة لتجاوز المستوى المذكور ومن ثم الاندفاع نحو مناطق 30.60 كمحطة تالية.
المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة وفعالة ما لم يتم كسر مستويات 26.70 و26.20 والثبات دونها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.20 والمقاومة 30.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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