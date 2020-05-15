شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تقترب من الهدف – تحليل - 15-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر الفضة تداولاته الإيجابية بشكل ملحوظ يوم أمس ليقترب من هدفنا المنتظر عند 16.00، ويتحرك السعر داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، بينما يقدّم المتوسط المتحرك 50 دعم إيجابي مستمر للسعر.

من هنا، فإننا نرجّح تجاوز المستوى المذكور لتحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن محطّتنا التالية تتواجد عند 16.52، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستوى 15.08 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.60 والمقاومة 16.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد