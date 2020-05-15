شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يؤكد الاختراق – تحليل - 15-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد سعر الذهب اختراق مقاومة المثلث الذي يظهر بالرسم البياني بعد إغلاق الشمعة اليومية فوقه، ليحصل على حافز إيجابي جيد يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأن أهدافنا الإيجابية تبدأ عند 1747.43 وتمتد إلى 1785.00 بعد تجاوز المستوى السابق.
لذلك، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 1718.00 سيضع السعر تحت ضغط سلبي لحظي ليتجه نحو اختبار مستوى 1678.45 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1718.00 والمقاومة 1755.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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