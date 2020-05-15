شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 15-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات سلبية ليقترب من الدعم المحوري 1.4015، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، مع ملاحظة أن المؤشر يصل إلى مشارف مناطق التشبع في البيع، مما يدعم فرص الارتداد صعوداً لاستئناف الموجة الصاعدة المتوقعة للفترة القادمة، والتي تعتمد على الثبات فوق المستوى المذكور.

لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1.4264.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3980 والمقاومة 1.4140

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد