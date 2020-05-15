شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 15-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات سلبية ليقترب من الدعم المحوري 1.4015، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، مع ملاحظة أن المؤشر يصل إلى مشارف مناطق التشبع في البيع، مما يدعم فرص الارتداد صعوداً لاستئناف الموجة الصاعدة المتوقعة للفترة القادمة، والتي تعتمد على الثبات فوق المستوى المذكور.
لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1.4264.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3980 والمقاومة 1.4140
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 15-05-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.