الدولار مقابل الين يستمر بالتذبذب – تحليل - 15-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال زوج الدولار مقابل الين محصوراً داخل النطاق الجانبي الذي تتمثّل أطرافه بالدعم 106.44 والمقاومة 107.68، مما يبقي على سيناريو الحركة الجانبية قائماً إلى أن يتمكن السعر من تخطي أحد هذين المستويين ومن ثم تحديد وجهته التالية بشكل أدق.
وللتعرف على الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا السابق.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.30 والمقاومة 108.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي
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