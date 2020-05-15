شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتأثر بالعزم الإيجابي – تحليل - 15-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بعض الميل الصاعد ليتحرك فوق 1.2200، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك الذي يفقد عزمه الإيجابي بشكل تدريجي، بانتظار الحصول على حافز سلبي يدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.2093.
وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير ما لم يتم اختراق مستويات 1.2304 ثم 1.2345 والثبات فوقها، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الهابطة المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2130 والمقاومة 1.2305
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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