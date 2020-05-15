شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو ينتظر إشارة التأكيد – تحليل - 15-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج اليورو مقابل الدولار تداولات يوم أمس فوق الدعم 1.0790 دون أن يتمكّن من تأكيد كسره، مما يبقي على السعر عالقاً بين مفاتيح الاتجاه التي تتمثل بالدعم المذكور والمقاومة 1.0840، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، يحتاج السعر لتأكيد اختراق أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أدق، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن.

نذكر بأن كسر الدعم سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف مستويات 1.0700 ثم 1.0640 كمحطات تالية، بينما اختراق المقاومة سيقود السعر لبدء محاولات تعافي جديدة والتوجه نحو مناطق 1.0966 على المدى القريب.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0700 والمقاومة 1.0900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير