شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الشركات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * بلغت أرباح «دبي للتأمين» 22.15 مليون درهم خلال الربع الأول، مقابل أرباح بقيمة 24.4 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2019.
* أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتكافل «تكافل» عن تحقيقها صافي ربح كلي لمشتركي التكافل والمساهمين قبل مخصص القرض الحسن بنحو 15.8 مليون درهم في الربع الأول.
تراجعت أرباح شركة «الظفرة للتأمين» إلى 13.27 مليون درهم في الربع الأول، مقارنة بنحو 21.5 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.
* تراجعت أرباح «الفجيرة لصناعات البناء» إلى 11.64 مليون درهم في الربع الأول، مقابل 13.3 مليون في الفترة نفسها من العام المنصرم.
* قلصت شركة «أورينت يو ان بي تكافل» خسائرها في الربع الأول إلى 2.89 مليون درهم، مقابل خسائر 4.84 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2019.
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