نتائج الشركات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * بلغت أرباح «دبي للتأمين» 22.15 مليون درهم خلال الربع الأول، مقابل أرباح بقيمة 24.4 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2019.

* أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتكافل «تكافل» عن تحقيقها صافي ربح كلي لمشتركي التكافل والمساهمين قبل مخصص القرض الحسن بنحو 15.8 مليون درهم في الربع الأول.

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تراجعت أرباح شركة «الظفرة للتأمين» إلى 13.27 مليون درهم في الربع الأول، مقارنة بنحو 21.5 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.

* تراجعت أرباح «الفجيرة لصناعات البناء» إلى 11.64 مليون درهم في الربع الأول، مقابل 13.3 مليون في الفترة نفسها من العام المنصرم.

* قلصت شركة «أورينت يو ان بي تكافل» خسائرها في الربع الأول إلى 2.89 مليون درهم، مقابل خسائر 4.84 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2019.