تسييلات أجنبية جديدة في أسبوع متباين الإغلاقات للأسهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر

عاد التذبذب ليسيطر على أداء الأسهم المحلية، مع سيطرة الاتجاه الهابط والعرضي على معظم جلسات الأسبوع، على الرغم من تباين الإغلاقات الأسبوعية، في الوقت الذي ارتفع مؤشر سوق أبوظبي خلال الأسبوع المنصرم 0.13%، بدعم من سهمي «اتصالات»، و«الدار»، بينما ضغطت «القيادية» على سوق دبي، ليتراجع مؤشره 1.46%.

وشهد الأسبوع المنصرم، نزول معظم الأسهم القيادية باستثناء سهمي «اتصالات»، و«الدار»؛ حيث ارتفعا 5.51%، و2.98% على التوالي، مقابل نزول «أبوظبي الأول» 2.29% في ظل انكشافه على «فينيكس»، كما نزل «الإمارات دبي الوطني» 1.85%، على الرغم من ارتفاعه 4.14% في جلسة الأربعاء، مستفيداً من إدراجه في مؤشر «إم إس سي آي»، لكن سرعان ما عاود النزول بتداولات أمس بنسبة 3.4%.

ولحقت أسهم أخرى بقائمة الانخفاضات في أسبوع، منها: «دبي الإسلامي» بتراجع 2.3%، و«إعمار العقارية» 3.25%، و«أبوظبي الإسلامي» 3.55%.

وسجلت الأسهم سيولة أسبوعية بقيمة 1.5 مليار درهم، منها 968.4 مليون درهم في دبي، و557.7 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 984.5 مليون سهم، بواقع 813.9 مليون سهم في دبي، و170.6 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال 27.7 ألف صفقة.

وشهدت التداولات حسب الجنسيات أسبوعاً آخر من عمليات التسييل للأجانب (غير العرب)، وبلغ صافي استثماراتهم 138.4 مليون درهم كمحصلة بيع، وكانت عمليات التسييل الأكبر في سوق أبوظبي ب117.8 مليون درهم، وبلغت في دبي 20.6 مليون فقط.