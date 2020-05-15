مول «زيرو 6» في الشارقة يعيد فتح أبوابه بتدابير احترازية

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أعلن مول «زيرو6» مول في الشارقة، عن فتح أبوابه للمتسوقين والزوار، بعد قرار دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بإعادة فتح المراكز التجارية وصالونات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية والمطاعم والكافتيريات.

وأكد عيسى عطايا، مدير عام مجموعة ألف، المطور ل «زيرو 6» في الشارقة، أن المول سيفتح أبوابه للمتسوقين والزوار، ضمن ساعات عمل محددة، تبدأ من ال 12 ظهراً حتى ال 9 مساء، وبطاقة إشغال أقصاها 30% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للزوار مع ضرورة مراعاة جميع التدابير الاحترازية، والإجراءات الوقائية للمحافظة على الصحة العامة، في إطار مكافحة تفشي وباء كورونا المستجد.

كشف عيسى عطايا، أن السوبرماركت وكافة المحال استأنفت أعمالها، في حين ستبقى السينما، و«فيتنس فيرست»، وركن ألعاب الأطفال، مغلقة مؤقتاً، تنفيذاً للتعليمات الرسمية باستمرار إغلاق المصليات ودور السينما ومراكز الترفيه والأندية الرياضية.

وأشار مدير عام مجموعة «ألف» إلى أنه تم وضع ملصقات على واجهة المتاجر والمحال وأرضيات المول، توضح عدد الزوار المسموح بهم داخل المتجر في نفس الوقت، بحسب مساحة المتجر، ووفقاً لقواعد التباعد الاجتماعي التي تضمن مسافة لا تقل عن مترين بين الأشخاص. ولفت إلى توفر مواقف السيارات الأرضية فقط، مع إغلاق المواقف الموجودة تحت الأرض.

وأضاف عطايا أنه سيتم تزويد الزوار على أبواب المول، بكمامات وقفازات، مع توفر ماسحات ضوئية على أبواب المول، لقياس حرارة الزوار، وإلزام جميع مرتادي المركز بالتقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وفقاً للقرارات الصادرة من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث والأزمات.

وستشمل إعادة الافتتاح تطبيق التدابير والشروط المحددة، كتعقيم المركز على مدار الساعة يومياً، وإلزام الجميع بضرورة ارتداء كمامات الوجه والقفازات، ووضع المعقمات عند مداخل المركز ونقاط خدمة المتعاملين، وتنظيم حملات توعية للموظفين حول الوقاية والحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتتضمن خطة الافتتاح وجود عمال النظافة في كل أنحاء المركز لتنفيذ عمليات التعقيم والتطهير المستمر لكافة المواقع داخل المراكز، من بينها دورات المياه والمصاعد والسلالم والأرضيات، مع ضرورة تخصيص مناطق التخزين بحيث تصبح سهلة التعقيم، واستخدام الأبواب الإلكترونية، التي تضمن تقليل استخدام الأيدي عند الدخول إلى المركز والمحال التجارية.