شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعتزم شراء مليون برميل من النفط لاحتياطي الطوارئ والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الطاقة الأمريكية إنها ستشتري ما يصل إلى مليون برميل من الخام منخفض الكبريت من أجل الاحتياطي البترولي الحكومي المخصص للطوارئ، وذلك في إطار جهود لمساعدة المنتجين الذين يعانون في ظل انهيار الطلب بسبب فيروس كورونا.
تأتي الخطوة بعدما ألغت الوزارة خطة سابقة لشراء ما يصل إلى 30 مليون برميل لاحتياطي البترول الاستراتيجي، عقب إحجام الكونجرس عن اعتماد التمويل اللازم، حيث رأى المشرعون أن ذلك سيساعد شركات النفط في أثناء جائحة فيروس كورونا. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه وزير الطاقة دان برويليت في مارس بملء الاحتياطي الاستراتيجي عن آخره، وحاولت الوزارة تدبير التمويل لشراء 77 مليون برميل، وهو ما كان سيصل بالمخزون إلى طاقته القصوى البالغة 714 مليون برميل. وقالت الوزارة في بيان إن شراء ما يصل إلى مليون برميل «سيختبر الأوضاع الحالية للنفط الخام الحاضر المتاح للاحتياطي الاستراتيجي في مقابل عقود بورصة نيويورك التجارية الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط المتداولة في السوق المالية».
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