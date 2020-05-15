شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأدوية تجتمع الأحد مع "القومية للبحوث للبحوث الدوائية" لمناقشة بعض المشكلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد أشرف عضو شعبة الأدوية، إنه من المقرر عقد اجتماع الأحد القادم مع مسؤولى الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية لمناقشة المشاكل والعوائق التى تواجه الشركات أو التأخيرات وإيجاد حلول لها

وطالب عضو شعبة الأدوية، فى رسالة موجهة لأعضاء شعبة الأدوية، سرعة إرسال مشاكلهم أو أي شكاوى تمهيداً لعرضها في الاجتماع.

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وفي وقت سابق، أكدت شعبة الأدوية، أن مخزون الدواء فى مصر كافى حتى 4 أشهر الأدوية الأكثر طلبا، فى حين أن هناك مخزون لأنواع ا تتعدى هذه المدة، وأن هناك تسهيلات كبيرة على مصانع الدواء قدمتها الهيئات التابعة لوزارة الصحة للتيسير على استيراد المواد الخام خلال هذا الفترة، وقدرة المصانع على إنتاج كافة الأنواع من الأدوية التى يتطلبها السوق المحلى.

وأوضحت أن قطاع الدواء يستورد معظم احتياجاته من مدخلات الإنتاج من الصين ويليها دولة الهند بعد أزمة الصين باعتبارهم من الدول التى تصدر مواد خام بأسعار مناسبة أرخص من المواد الخام فى الدول الأوروبية والولايات المتحدة التى ترتفع أسعارها 10 أضعاف الصين والهند.