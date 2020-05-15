شكرا لقرائتكم خبر عن وليد جمال الدين: المالية تدرس صادرات مواد البناء لصرف مستحقاتهم من المساندة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية ، إن وزارة المالية بدأت فى صرف مستحقات المصدرين من المساندة التصديرية بنحو 30% لكل شركة ، إلا أن الشركات العاملة فى قطاع مواد البناء جميعها تحت الدراسة حاليا والمراجعة فى القيمة المستحقة لكل شركة من وزارة المالية وقطاعات أخرى حصلت شركاتها على مستحقاتهم خلال الفترة الماضية.

وأضاف جمال الدين فى تصريح خاص لـ" الخليج 365" ، إنه سيتم عقد اجتماع المجلس التصديرى خلال أيام لاختيار هيئة المكتب ضمن الأعضاء الذين تم اختيارهم فى التشكيل الجديد للمجلس الذى أعلنته وزيرة التجارة والصناعة منذ أيام ، حيث ستستمر الدورة الحالية 3 سنوات اعتبارا من مايو الجارى ، ولفت إلى أن تعطل صادرات مواد البناء من الممكن أن يتم تعويضها بعد عيد الفطر وعودة الأسواق الخارجية للعمل مع نهاية مايو الجارى.

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وكان جمال الدين صرح الخليج 365 ، بأن صادرات مصر من الذهب ستتحسن الفترة المقبلة مع بداية فتح الدول الأخرى لأسواقها بالاضافة إلى ارتفاع سعر الأوقية عالميًا لتصل إلى متوسط 1700 دولار للأوقية، لافتًا إلى أن أكثر الدول التى نصدر لها الذهب هى الإمارات وكندا وهى أسواق واعدة فى استيراد الذهب من مصر .

وأضاف، "، أن التوقع لحجم الصادرات خلال الفترة المقبلة سيكون صعبًا جدًا خاصة وأن اقتصاديات معظم دول العالم التى تصدر لها مصر مـتأثرة من جائحة انتشار فيروس كورونا، ولا تزال المصانع والأسواق متوقفة لدى الكثير منها، بالاضافة إلى أن هناك تعطلا للتحويلات البنكية فى الدول المتوقفة بسبب إغلاق البنوك ما يؤثر بصورة نسبية على الصادرات حاليًا.

وأوضح رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، أن حجم الصادرات المصرية من مواد البناء بلغت فى عام 2019 نحو 5 مليارات و250 مليون دولار، وتعتبر أبرز السلع التصديرية التى نصدرها هى الذهب فى صورته الخام، والحديد والصلب الذى يصدر كمنتج نهائى أو قطع من الحديد ومن أبرز الدول المستهدفة هى الإمارات والسعودية وليبيا فى حالة استقرار أوضاعها الأمنية فهى مستمرة فى الاستيراد من مصر فى أوقات مختلفة.