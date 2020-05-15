شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة المالية تعلن إقفال طرح شهر مايو 2020 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:59 صباحًا, 15 مايو 2020 م المناطق _الرياض أعلنت وزارة المالية أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مايو 2020م، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي حيث حُدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5,755 مليارات ريال سعودي.

وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 3,805 مليارات ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 6,549 مليارات ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2025 ميلادي، فيما بلغت الشريحة الثانية، 1,950 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 10,296 مليارات ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي.

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