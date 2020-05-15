«حول الإمارات» تفتتح صالة في دبي فيستيفال سيتي مول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

افتتحت «حول الإمارات للمفروشات المنزلية»، متجرها الجديد في دبي فيستيفال سيتي مول الذي تم إطلاقه رسميًا 14 مايو 2020 ليكون متجرها التاسع عشر في الإمارات العربية المتحدة.

تتطلع العلامة المحلّية من خلال هذا المتجر إلى تعزيز تجربة عملائها والارتقاء بمفهوم التسوّق في الإمارات والشرق الأوسط، باستثمار قدره 3 ملايين درهم ويمتد على مساحة 1700 متر مربع يمتد على طابقين. تحتل صالة العرض الجديدة موقعاً استراتيجياً حيث يمكن الوصول إليها بكل يسر من قبل سكان المناطق القريبة مثل البادية، الجداف، وسط مدينة دبي، الخليج التجاري، واحة دبي للسيليكون.

وقال محمد كاتاوالا، المدير المالي للمجموعة، بمناسبة الافتتاح الجديد: تخطط «حول الإمارات للمفروشات المنزلية» لافتتاح متجرين جديدين خلال الستة أشهر القادمة، حتى تتمكن أن تكون بقرب عملائها في جميع أنحاء الإمارات .