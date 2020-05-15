شكرا لقرائتكم خبر عن أداء فصلي قوي لـ «تينسينت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسهم شركة «تينسينت» إلى أعلى مستوى في عامين، بعد إعلانها نتائج الفصل الأول التي فاقت الوقعات. وبلغ سعر السهم 447 دولار في هونج كونج (57.67 دولار أمريكي)، مرتفعاً 4% عن إغلاق يوم الأربعاء.

وتعززت مكاسب الشركة نتيجة الحجر الصحي المنزلي واستخدام ألعابها في الترفيه على أجهزة الهاتف الذكية، في حين سجلت أجزاء أخرى من أنشطتها مثل الإعلانات أداء جيدا.

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