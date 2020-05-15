شكرا لقرائتكم خبر عن الطلب على النفط في قمقم «كوفيد- 19» بانتظار «إعادة الفتح» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت أسعار النفط أكثر من 2.5% في التداولات الآسيوية أمس الخميس، بعد إغلاق في المنطقة الحمراء الأربعاء. وجرى تداول عقود برنت قرب 30 دولاراً مجدداً الخميس بارتفاع 2.57% فيما عقود الخام الأمريكي مرتفعة 2.65% عند حدود 26 دولاراً.

وتراجعت أسعار النفط 2% الأربعاء رغم أول تراجع في مخزونات الخام الأمريكية منذ يناير/ كانون الثاني، إذ أجج رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بواعث القلق بتصريحات قاتمة تحذر من أشهر عديدة قد يستغرقها تعافي الاقتصاد من جائحة فيروس كورونا.

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس إن الطلب على النفط ما زال يتجه لتسجيل انخفاض قياسي في 2020، لكنها قلصت توقعاتها للانخفاض مستندة في ذلك إلى تخفيف إجراءات العزل العام.

وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري أن من المتوقع أن ينخفض الطلب 8.6 مليون برميل يومياً، لتقلص بذلك تقديرها بواقع 690 ألف برميل يومياً.

حركة تنقل أقوى

وقالت الوكالة التي مقرها باريس إن نحو 2.8 مليار شخص سيعيشون في ظل إجراءات عزل عام تهدف إلى احتواء فيروس كورونا بحلول نهاية مايو/ أيار، انخفاضاً من أربعة مليارات في إبريل/ نيسان.

وعزت الوكالة خفض التوقعات أيضاً إلى حركة تنقل أقوى من المتوقع في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكذلك ارتفاع الطلب الصيني مع تعافي البلاد من تفشي الفيروس.

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وقالت الوكالة «النشاط الاقتصادي بدأ تعافياً تدريجياً لكن هشاً. وعلى الرغم من ذلك تظل هناك حالة كبيرة من الضبابية على رأسها ما إذا كانت الحكومات تستطيع تخفيف إجراءات العزل العام بدون أن يؤدي ذلك إلى ظهور حالات تفش جديدة لكوفيد-19».

وكانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعات على مدى الأسبوعين المنصرمين مع بدء بعض الدول في تخفيف القيود وإجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا للسماح للمصانع والمتاجر باستئناف العمل. لكن ظهور حالات إصابة جديدة في كوريا الجنوبية والصين زاد من المخاوف من احتمال وجود موجة ثانية من الإصابات ما يضغط على التعافي الاقتصادي والطلب على الوقود.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا «من الصعب الشعور بالحماس بشأن تعاف منتظم للطلب على النفط عندما يكون لدى أكبر اقتصاد في العالم ضبابية كبيرة بشأن التوقعات ومخاطر كبرى على الجانب النزولي».

انكماش 6.85 مليون برميل

وفي ظل تراجع استهلاك الوقود، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنها تتوقع انكماش الطلب العالمي على النفط 9.07 مليون برميل يومياً في 2020. وفي الشهر الماضي، توقعت أوبك انكماشاً بمقدار 6.85 مليون برميل يومياً. كما تنبأت المنظمة بأن يشهد الربع الحالي أكبر تراجع في الطلب.

وتوقعت المنظمة تراجع الطلب على النفط 9.07 مليون برميل في اليوم، هذا العام، بعد أن عدلت توقعات التراجع السابقة في إبريل/ نيسان، بإضافة 2.23 مليون برميل، حيث تتوقع المنظمة انكماش الاقتصاد العالمي 4.3% هذا العام، مشيرة إلى أن خفض الإنتاج بدأ ينعكس إيجاباً على أسعار النفط، متوقعة المزيد من التحسن في الفصول القادمة.

وقلصت «أوبك» مجدداً توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذا العام، إذ يتسبب تفشي فيروس كورونا بركود عالمي، لكنها قالت إن التخفيضات غير المسبوقة في الإمداد التي تنفذها المنظمة، ومنتجون آخرون، تساعد بالفعل، في إعادة التوازن للسوق.

وقالت في تقريرها الشهري إنها أصبحت تتوقع انكماش الطلب العالمي 9.07 مليون برميل يومياً، أي بما يعادل 9.1%، في 2020. وفي الشهر الماضي، توقعت «أوبك» انكماشاً بمقدار 6.85 مليون برميل يومياً.