إقبال عالمي على مسرّع الشارقة الافتراضي للصناعة المتقدمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

عقب انطلاق مبادرة مسرّع الشارقة الافتراضي العالمي للصناعة المتقدمة، لاقى برنامج المسرعات العالمي (مسرع «Industry 4.0») للصناعة المتقدمة، إقبالاً كبيراً من قبل الشركات الناشئة الابتكارية من مختلف دول العالم، والذي أطلقه مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار خلال مارس الماضي، بهدف جذب الشركات الناشئة التي توفر حلولًا تقنية مبتكرة توافق الثورة الصناعية الرابعة، حيث أعلن المجمع عن إطلاقه برنامج إنماء المشاريع والشركات الناشئة (Venture Scaling Program) الذي يرمي إلى دعم الشركات الناشئة العالمية خلال مراحل نموها، بحيث تتوسع في نشر تقنياتها على مختلف الصعد الإقليمية، فضلاً عن تأهلها لحصد مجموعة من الجوائز بقيمة 450,000 دولار.

وينصب تركيز مسرّع الشارقة للصناعة المتقدمة، على دعم مختلف المشاريع والشركات الموهوبة، بغرض دفع عجلة نموّها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومساعدتها على اقتناص الفرص التجارية الجديدة، وتطوير أعمالها، وتكوين العلاقات مع شرائح المستثمرين المختلفة.

كما يعتزم مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، اختيار 8 شركات ناشئة للمشاركة في هذا المسرّع الافتراضي، بحيث يوفر لها فرصة لاحتضانها محلياً ويساندها في توسيع نطاق أعمالها ما بعد فترة البرنامج، فضلاً عن فوز الشركة الناشئة الأفضل في مجال الابتكار بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 100,000 دولار.

ويفتح برنامج مسرّع الشارقة للصناعة المتقدمة، أبوابه أمام الشركات الناشئة العاملة في قطاعات الصناعات المتقدمة، وتكنولوجيا التصنيع، والمدن الذكية، والتصميم المستدام، وتكنولوجيا الإنشاءات، والمواد الذكية، والطائرات بدون طيار، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي.

ويقول حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار: «يأتي البرنامج استجابة للتحديات التي يواجهها العالم في الوقت الراهن، بحيث تتاح لقطاع الشركات الموهوبة في جميع أنحاء العالم، فرصة التقدم والانضمام إليه»، مضيفاً أن المجمع كان قد أطلق هذا المسرع المتميز في منتصف مارس الماضي، ووجّه الدعوة للشركات الناشئة للانضمام إليه، وفتح باب التقدم أمامها حتى 25 يونيو. ويستهدف البرنامج الشركات الابتكارية والعاملة في قطاع الصناعات المتقدمة والتي لديها الرغبة في الولوج إلى السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعمل هذه الشركات الناشئة على تطوير المنتجات والخدمات في قطاعات الإنشاءات، والتصنيع، والإنتاج في المنطقة.

وأضاف المحمودي: «نود أن نبين للعالم حجم الطلب الهائل على هذه المنافسة، حيث يعمل هذا البرنامج أيضاً على تعزيز قوة التزامنا بمساندة الشارقة في تبوؤ المراكز الريادية في قطاع الصناعات المتقدمة، وترسيخ مكانتها كمحور صناعي هائل، إلى جانب صقل مهارات الطاقات البشرية العاملة في الشارقة وفي كافة مناطق الدولة»، مشيراً إلى أن المجمع تلقى حتى الآن ما يزيد على 150 طلباً، من 16 دولة من جميع قارات العالم.

وعلاوة على ما سبق، تُوجّه الدعوة إلى العديد من الشركات الرائدة، في الدولة، لاستحضار خبراتها بغرض توفير الدعم اللازم للشركات الناشئة. وينصب تركيز البرنامج على تشجيع الأفكار الجديدة والتقنيات المستحدثة التي ستساعد الشارقة على تسريع وتيرة الابتكار، وخلق فرص عمل جديدة، وإطلاق شرارة المواهب المجتمعية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام بها.

واليوم، أصبحت علامات النمو والازدهار ظاهرة على بيئة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بفضل قصص النجاح التي تجتمع تحت سقف واحد في محاولة لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، حيث ساعد المجمع على إطلاق شركة «ميت» (MEET) العاملة في مجال الطباعة الثلاثية، إضافة إلى مركز «آي تي دي» لتجارب الواقع الافتراضي. وإضافة إلى ذلك، يعتزم المجمّع استضافة مختبر الشارقة المفتوح للابتكار، وهو عبارة عن مساحة لاستكشاف النماذج الأولية السريعة الهادفة إلى بناء القدرات المجتمعية وتطويرها.