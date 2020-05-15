«اقتصادية أبوظبي» تناقش التعاون مع سنغافورة بعد كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

بحث محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، مع كمال آر فاسواني سفير جمهورية سنغافورة المعين لدى الدولة عبر تقنية الاتصال المرئي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري والاستثماري وتبادل الخبرات بين الجانين في مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة في مجالات الابتكار وتكنولوجيا المعلومات الحديثة.

اتفق الجانبان خلال الاجتماع على تركيز التعاون بين سنغافورة وأبوظبي خلال المرحلة القادمة على مجالات اقتصادية جديدة تواكب تغييرات المرحلة القادمة التي فرضتها أزمة الوباء العالمي لتفشي فيروس كورونا في مختلف بلدان العالم وتأثير تداعياته في مسار الاقتصاد العالمي.

كما اتفق رئيس الدائرة وسفير سنغافورة على تفعيل قنوات التواصل بين الجانبين لتوقيع مذكرة تفاهم بين دائرة التنمية الاقتصادية ومجلس التنمية الاقتصادي السنغافوري بهدف تأسيس مسار العلاقات الاقتصادية بين الطرفين وبحث آفاق أوسع من التعاون المشترك في مجالات استثمارية جديدة تتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

وتبادل الطرفان الحديث بشأن التجارب والخبرات التي اكتسبها البلدان جراء تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمحاربة عدوى فيروس كورونا بما يسهم في احتواء الأزمة والمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وذلك بهدف تنسيق التعاون المشترك للتصدي للفيروس ومعالجة آثاره.

وقال محمد علي الشرفاء بهذا الشأن إن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والتي تنسجم مع تطلعات الدولة وجهودها المتواصلة نحو بناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا والبحث والتطوير.

وأشار إلى أهمية تعزيز الاستثمار في المنظومة الحكومية من أجل مواكبة التطورات المتسارعة لاسيما في المجال الرقمي والاستعداد الدائم لتبني أحدث الحلول التكنولوجية القادرة على تلبية المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية لضمان استدامة النمو والاستفادة من الفرص التي توفرها التقنيات الحديثة.

وأكد رئيس الدائرة أهمية الاستفادة من نتائج إعلان الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة، بجانب عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال آخر زيارة قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جمهورية سنغافورة وخاصة في مجالات عدة مثل التكنولوجيا والبيئة والصحة.

من جانبه أعرب كمال آر فاسواني سفير جمهورية سنغافورة المعين لدى الدولة عن سعادته بلقاء رئيس الدائرة خلال الظروف الراهنة وما دار بينهما من نقاش بشأن موضوعات مهمة من شأنها أن تعزز من العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.وقال إن العلاقات الثنائية النموذجية بين دولة الإمارات وسنغافورة أثمرت برعاية قيادتي البلدين عن فتح آفاق واسعة وفعالة على صعيد التعاون الاقتصادي والتجاري، وهو ما سيسهم في مضاعفة أدوار مؤسسات وشركات القطاع الخاص للعمل سوياً في منظومة متكاملة لتوطيد هذه الروابط بشكل أقوى من خلال تعزيز التعاون التجاري .

وأشار السفير إلى أن مهمته القادمة تركز على فتح المزيد من قنوات التواصل مع حكومة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام من أجل تنويع الشراكة الاقتصادية بين الجانبين والانفتاح أكثر على المزيد من المجالات الاستثمارية.