شكرا لقرائتكم خبر عن جني أرباح يسحب سوق دبي للمربع الأحمر.. وتماسك في «أبوظبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

سيطر التباين على إغلاقات المؤشرات العامة للأسهم المحلية في جلسة نهاية الأسبوع، ليتراجع مؤشر سوق دبي المالي 1.38%، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي هامشياً بنسبة 0.2%.

وتراجعت السيولة في السوقين، أمس الخميس، مقارنة مع الجلسة التي سبقتها بنسبة 40% إلى 253.4 مليون درهم؛ وذلك عبر تداول 141.2 مليون سهم، نفذت في 4877 صفقة؛ حيث سجل سوق دبي 151.6 مليون درهم من خلال 112.77 مليون سهم، بينما سجل سوق أبوظبي 102 مليون درهم بتداول 28.4 مليون سهم.

وتصدر «الإمارات دبي الوطني» الشركات الأكثر تداولاً؛ من حيث القيمة بنحو 47 مليوناً، ثم «إعمار العقارية» 27.4 مليون درهم ثم «أبوظبي الأول» 22.28 مليون درهم و«اتصالات» 19.45 مليون درهم.

سوق دبي

وهبط مؤشر سوق دبي المالي، أمس الخميس، 1.38%، فاقداً 26.7 نقطة، ليغلق عند مستوى 1894.47 نقطة، متخلياً عن جزء من مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة، من خلال عمليات جمع أرباح وخاصة على سهم «الإمارات دبي الوطني» وتراجع المؤشر العام للسوق وسط تراجع جماعي للمؤشرات القطاعية التي لم تسلم من الانخفاض.

وتراجع مؤشر قطاع البنوك 1.66%، مع تراجع الأسهم القيادية في المؤشر، وخاصة «الإمارات دبي الوطني» الذي هبط 3.4% إلى 8.5 مليون درهم، بعدما شهد تداولات بقيمة 47 مليون درهم، وسط عمليات جني أرباح تركزت على السهم بعد الارتفاع في الجلسات الماضية وخاصة أمس الأول الأربعاء، بعد أن أضيف السهم إلى مؤشر «إم إس سي آر» القياسي العالمي.

وتراجع «دبي الإسلامي» 0.29% إلى 3.4 درهم، بتداول 11.5 مليون درهم، و«جي إف إتش» 0.2% إلى 0.525 درهم، كما هبط «أملاك» 1.52%، بينما ارتفع «الإثمار القابضة» وحيداً بنسبة 2.41%، بتداولات بلغت 1400 درهم فقط.

وارتفع سهم «إعمار مولز» وحيداً في قطاع العقار، بنسبة 1.7% إلى 1.19 درهم، بتداول 7 ملايين درهم، فيما تراجع «إعمار العقارية» 1.24% إلى 2.38 درهم، بتداول 27.4 مليون درهم و«الاتحاد العقارية» 1.06% إلى 0.28 درهم، و«إعمار للتطوير» 1.03% وتراجع «داماك» 2.4%، بعد ارتفاع بنسبة قوية في الجلسة السابقة، فيما انخفض «ديار» 2.75% و«أرابتك» 0.95%.

وتراجع مؤشر «الاتصالات» 0.6%، مع انخفاض سهم «دو» بنفس النسبة إلى 5.1 درهم، بتداول 11.2 مليون درهم.

وفي قطاع الاستثمار الذي تراجع بنحو 2%، انخفض سهم «دبي للاستثمار» 2.65% إلى 1.1 درهم، و«سوق دبي المالي» 0.6% إلى 0.663 درهم، بتداول 1.8 مليون درهم، فيما لم تشهد بقية الأسهم الأخرى أي تداولات.

وتراجع قطاع التأمين 0.30%، وسط تباين في أداء أسم القطاع؛ حيث ارتفع «أمان» 2.68% و«دبي الوطنية للتأمين» 5.12%، مع تراجع «سلامة» 1.8% و«دار التكافل» 0.51%.

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وفي الخدمات، تراجع «أمانات» 1.66% إلى 0.769 درهم، و«تبريد» 2.5% إلى 1.95 درهم.

وغلب اللون الأحمر على قطاع النقل، مع تراجع «أرامكس» 1.89% و«العربية للطيران» 0.99% و«الخليج للملاحة» 2.43%.

سوق أبوظبي

وسيطر التذبذب على مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الجلسة، ليستقر في المنطقة الخضراء مع إغلاق السوق؛ حيث ارتفع هامشياً بنسبة 0.2%، بنحو 8 نقاط إلى 4067.02 نقطة.

وارتفع مؤشر الاتصالات 2.82%، مع صعود سهم «اتصالات» بنفس النسبة ليغلق عند 15.32 درهم، بتداول 19.45 مليون درهم، ليساهم السهم في دفع المؤشر العام للسوق نحو المنطقة الخضراء، بعدما انخفض مؤشر البنوك 0.83%، مع تراجع «أبوظبي الأول» 0.89% إلى 11.08 درهم، بتداول 22.28 مليون درهم،

و«أبوظبي التجاري» 0.25% إلى 4.04 درهم، بتداول 14.65 مليون درهم.

تراجع مؤشر العقار 0.1%، مع تراجع «رأس الخيمة العقارية» 1.4% إلى 0.35 درهم، فيما استقر «الدار» دون تغيير عند 1.73 درهم، بتداول 16.8 مليون درهم.

وتراجع الطاقة 1.08%، وهبط سهم «طاقة» 1% ليغلق عند 0.683 درهم، وتراجع «دانة غاز» 1.41% إلى 0.63 درهم و«أدنوك للتوزيع» 0.71% إلى 2.78 درهم.

ارتفع الاستثمار والخدمات المالية 0.28%، وسط صعود سهم «الواحة» 1.67% إلى 0.732 درهم، و«العالمية القابضة» 0.23% إلى 26.06 درهم.

تداولات المستثمرين

وغلب البيع على تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب، مسجلين صافي استثمار كمحصلة بيع بنحو 41.51 مليون درهم، (24 مليون درهم في أبوظبي و17.5 مليون درهم في دبي)؛ حيث بلغت مشترياتهم بنحو 73.5 مليون درهم، فيما وصلت مبيعاتهم إلى نحو 115 مليون درهم.

واتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء، مسجلين محصلة شراء بنحو 32 مليون درهم، وسجل الخليجيون محصلة شرائية بنحو 7 ملايين درهم؛ وبالنسبة للمؤسسات فوصلت محصلة البيع لديهم إلى 24.81 مليون درهم.