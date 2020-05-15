«أدنوك» توزع 10000 حقيبة تتضمن أقنعة وقفازات ومعقمات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

وزعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، 10000 حقيبة وقائية تتضمن أقنعة وقفازات ومعقمات على كبار المواطنين وأصحاب الهمم وأفراد المجتمع. يأتي ذلك في إطار التزام الشركة بدعم البرامج ذات التأثير الإيجابي على المجتمع، والمساهمة في دعم الجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات للتخفيف من تأثير انتشار فيروس كوفيد 19. وتم توزيع هذه الحقائب بالتعاون مع كل من وزارة تنمية المجتمع ومؤسسة الإمارات، في 12 موقعاً شملت 8 مراكز للتنمية الاجتماعية في الدولة.

كانت أدنوك قد أعلنت برنامج مشاركتها في حملة «الإمارات تتطوع» التي تديرها مؤسسة الإمارات، بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات المحلية، لدعم جهود التطوع على الصعيد الوطني، حيث قام أكثر من 1500 موظف من موظفي أدنوك بالتسجيل عبر منصة الحملة الإلكترونية «متطوعين.إمارات» لتقديم الدعم الفعلي على الأرض وعبر المنصات الإلكترونية.

بالإضافة إلى ذلك، تستضيف أدنوك «المجلس الافتراضي» عبر قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للشركة، الذي يجمع نخبة من قادة القطاعات الحكومية والخبراء العالميين لتقديم رؤى وتحليلات للقضايا الرئيسية التي تواجه العالم اليوم. كما تقدم أدنوك حالياً الدعم لسيارات الإسعاف والطوارئ وكوادر الرعاية الصحية في دولة الإمارات، وذلك من خلال توفير الدعم لسيارات الإسعاف الوطنية التي تقوم بالتزود بالوقود في محطات أدنوك للتوزيع.

أطلقت أدنوك للتوزيع، خدمة توصيل المستلزمات الأساسية من متاجر مختارة من واحات أدنوك للمنازل في غضون 30 دقيقة فقط. حيث أصبح بوسع عملاء أدنوك باستخدام موقع «طلبات» الإلكتروني، أو تطبيق «طلبات» للهواتف المتحركة طلب أكثر من 1,100 منتج من الوجبات الخفيفة، والمستلزمات اليومية، والمشروبات الباردة والساخنة. وستضيف أدنوك للتوزيع المزيد من المنتجات الجديدة باستمرار بأسعار تنافسية.

من جانبه، قال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: «في ظل حرصنا على راحة عملائنا وسلامتهم قمنا بهذه الخطوة لنسهل على عملائنا الكرام الحصول على المستلزمات الضرورية بكل سهولة وأمان». وأضاف: «طلبات لخدمة التوصيل للمنازل تضم شبكة متميزة يمكننا الاعتماد عليها لتوصيل احتياجات عملائنا باحترافية لضمان التزامهم التام بتوجيهات السلطات بالبقاء في المنزل».

ومن جانبه قال محمد يلدريم، مدير إدارة شركة طلبات في الإمارات: «سلامة عملائنا هي أهم أولوياتنا، وبعقد هذه الشراكة مع أدنوك للتوزيع سنتيح لعملائنا معاً المزيد من الأسباب للبقاء في المنزل والحفاظ على سلامتهم.» وأضاف: «علاوة على ذلك، تجمع هذه الشراكة بين شركتين تبحثان دوماً عن طرق مبتكرة لخدمة عملائهما، ونتطلع لمواصلة استكشاف المزيد من فرص التعاون مستقبلاً».