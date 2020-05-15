شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل فـي أمريكــا إلـى 36.5 مليــون والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت الولايات المتحدة أكثر من 2,98 مليون طلب جديد للحصول على إعانات بطالة خلال الأسبوع المنصرم، ما يرفع العدد الإجمالي لهذه الطلبات إلى نحو 36,5 مليون منذ توقف عجلة الاقتصاد في منتصف آذار/‏ مارس في ظل تدابير احتواء وباء كوفيد-19، وفق أرقام نشرتها وزارة العمل أمس الخميس. ويبقى العدد خلال الأسبوع الممتد حتى 9 أيار/‏ مايو مرتفعاً وأعلى من توقعات المحللين البالغة 2,475 مليون، غير أنه يظهر تراجعاً عن الأسبوع السابق الذي تمت مراجعة حصيلته لترتفع إلى 3,171 مليون طلب.

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