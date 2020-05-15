قراءة جديدة أعلى للبطالة الأمريكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات معدلة نشرتها وزارة العمل الأمريكية هذا الأسبوع أن اقتصاد الولايات المتحدة فقد 20.537 مليون وظيفة، وهو رقم قياسي مرتفع، في ابريل/ نيسان وليس 20.5 مليون كما أُعلن الجمعة الماضي.

رفع مكتب إحصاءات العمل التابع للوزارة، والمسؤول عن تقرير التوظيف الشهري المتابع عن كثب، خسائر وظائف مارس/ آذار أيضاً بما يظهر انخفاض الوظائف غير الزراعية 881 ألفاً بدلا من 870 ألفاً كما في التقدير السابق.

وجرى تعديل حجم زيادة التوظيف لشهر فبراير/ شباط إلى 251 ألف وظيفة من 230 ألف وظيفة في التقرير السابق.

وتقدر وزارة العمل عدد الوظائف من واقع مسح للشركات. ولم تؤثر التغييرات على معدل البطالة، المستخرج من مسح منفصل للأُسر. وقفز معدل البطالة إلى 14.7 بالمئة في ابريل/ نيسان، وهو مستوى قياسي مرتفع لما بعد الحرب العالمية الثانية، من 4.4 بالمئة في مارس/ آذار.