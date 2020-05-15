«جمارك دبي» تنجز متطلبات مـبادرات التحـفـيز الاقـتصــادي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت «جمارك دبي» عن إنجاز متطلبات مبادرات التحفيز للنشاط الاقتصادي التي اعتمدتها دبي بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي؛ لدعم قطاعات الأعمال والمستثمرين خلال الظروف الراهنة، والوقوف إلى جانبهم في مواجهة تداعيات التفشي العالمي لفيروس «كورونا» المستجد؛ «كوفيد 19»، وتضمنت المحفزات مبادرة رد ما قيمته 1% من التعرفة الجمركية البالغة 5% والمدفوعة للبضائع المستوردة التي يتم بيعها في السوق المحلي للدولة والمسجل بيانها الجمركي بوضع الاستيراد خلال الفترة من 2020/‏‏03/‏‏15 ولغاية 2020/‏‏06/‏‏30 كما تقرر إلغاء جميع الضمانات البنكية والنقدية المطلوبة لمزاولة نشاط التخليص الجمركي، والمحدد بمبلغ 50 ألف درهم كما سيتم رد الضمانات الحالية المقدمة من شركات التخليص الجمركي القائمة، إضافة إلى إعفاء المراكب التجارية والخشبية التقليدية المسجلة في الدولة من رسوم خدمات الرسو للسفن القادمة والمغادرة ورسوم التحميل في مرفأ دبي وميناء الحمرية، وإلغاء شرط الصك المصرفي عند تقديم طلبات التظلمات الجمركي، إضافة إلى إلغاء شرط الدفعة الأولى المحدد بنسبة 25% لطلبات تقسيط الرسوم.



التقنيات المتطورة



وأكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، أن روح الفريق الواحد التي استلهمناها من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أسهمت بشكل رئيسي في إنجاز جمارك دبي متطلبات حزم التحفير لقطاع الأعمال والتجارة في وقت قياسي؛ حيث تطلب إنجاز المهام التعاون الكامل بين قطاع التطوير الجمركي والذي تمثله إدارة تقنية المعلومات، وقطاع الشؤون البشرية والمالية والإدارية والذي تمثله إدارة المالية، وقطاع المتعاملين والممثل في إدارة إسعاد العملاء، ونحن في جمارك دبي نحرص على دعم قطاع الأعمال وتنفيذ توجيهات القيادة؛ لمواجهة التداعيات التي فرضها فيروس «كورونا» المستجد وتخفيف آثارها على التجار والمستثمرين، مشيراً إلى أن التقنيات المتطورة للدائرة دعمت تنفيذ المتطلبات بكل سلاسة.

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إنجاز المستهدفات



وقال يونس عثمان مدير إدارة تقنية المعلومات في جمارك دبي: إن إدارة تقنية المعلومات أنجزت المتطلبات التقنية الخاصة بالحوافز الاقتصادية ضمن خطة دبي؛ لتعزيز المكانة الاقتصادية وتقديم الدعم للتجارة بناء على الأوضاع الحالية التي تمر بها دول العالم من تفشي وباء «كورونا» والذي كان له أثر إيجابي في سير نمو التجارة، مشيراً إلى أن منصات الخدمات الجمركية الذكية والتطبيقات التقنية التي قام قطاع التطوير الجمركي بتطويرها دعمت إنجاز المستهدفات بالسرعة المطلوبة.

وبدوره أوضح محمد الهاشمي مدير الإدارة المالية في جمارك دبي أن رد 20% من الرسوم الجمركية للعملاء المسجلين في جمارك دبي سيشمل أنواع البيانات الجمركية للاستيراد إلى السوق المحلي من الدول الأخرى أو من المنطقة الحرة أو من المستودعات الجمركية، وكذلك الإعفاءات الخاصة بالمراكب التجارية والخشبية التقليدية المسجلة في الدولة من رسوم خدمات الرسو للسفن القادمة والمغادرة ورسوم التحميل في مرفأ دبي وميناء الحمرية فقد تم تطبيقها في النظام من دون الحاجة إلى مراجعة العملاء للدائرة.



الضمان البنكي و النقدي



وقال إدريس بهزاد مدير إدارة إسعاد العملاء في جمارك دبي: بخصوص إلغاء الضمان البنكي والنقدي المطلوب لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلع 50,000 درهم مع رد الضمانات المالية لشركات التخليص الجمركي القائمة حالياً.