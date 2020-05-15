أتلانتس النخلة يبدأ باستقبال ضيوفه مجدداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن منتجع أتلانتس النخلة في دبي عن البدء باستقبال حجوزات الإقامة في المنتجع تماشياً مع توجيهات كل من دائرة السياحة والتسويق التجاري ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس «كورونا».

وسيتمكن ضيوف المنتجع من تخليص كافة إجراءات الإقامة في البرج الشرقي للفندق عبر مدخل المجمع التجاري «الأفينيوز»، ليكون باستطاعتهم الاستمتاع بالشاطئ والأنشطة المائية الشاطئية بالإضافة إلى بعض المطاعم أثناء فترة إقامتهم مع مراعاة الاشتراطات الصحية الصادرة عن الجهات الحكومية في الدولة.

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ووفقاً لهذه الاشتراطات، ستكون نسبة إشغال المطاعم 30% فقط في مجموع طاقتها الاستيعابية وتشمل مطعم «نوبو» و«هاكاسان» و«بريد ستريت كيتشن» ومطعم «سي فاير». والاشتراطات الصحية المطبقة في المنتجع هي نتاج عمل دؤوب مع الجهات الحكومية في الدولة ومجموعة من المتخصصين العالميين في مجال تعزيز وتطوير برامج الصحة والسلامة والتعقيم، حرصاً على سلامة وصحة النزلاء حيث تم الأخذ بعين الاعتبار تطبيق المسافة الآمنة بين الكراسي الموضوعة على الشاطئ على أن لا تتعدى أي مجموعة تمارس الأنشطة الخارجية الخمسة أشخاص.

كما أن باستطاعة كل من الضيوف المقيمين في المنتجع والضيوف الزائرين من الخارج التمتع بمجموعة مختارة من المطاعم.

وقد تم تدريب كافة الموظفين المشرفين على التواصل مع الضيوف بمهنية عالية وفقاً لكافة تدابير السلامة والوقاية والنظافة بما يتماشي مع برنامج الصحة والسلامة التي وضعها المنتجع تحضيراً لاستقبال ضيوفه، حيث يقوم الضيف بصف سيارته ذاتياً ومن ثم المرور بماسح حراري فور دخوله المنتجع.