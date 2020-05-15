«تنظيم الاتصالات» تطلق دليل تجربة المستخدم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الدليل الإرشادي لتجربة المستخدم (البحث والتطبيق) الأول من نوعه، والذي يساعد موظفي تجربة المستخدم ومصممي واجهات المستخدم وغيرهم على الاستعانة بأفضل الأدوات و الممارسات العالمية للتركيز على المتعامل في البحث والتصميم.

جاء ذلك خلال ورشة افتراضية عقدتها الهيئة تحت عنوان (أهم مستجدات ممكنات الحكومة الذكية) بحضور أكثر من 150 خبيراً ومهتماً من الجهات الاتحادية في الدولة.

وفي بداية الورشة توجهت الهيئة بالشكر إلى جميع الجهات الاتحادية، نظراً للجهود الكبيرة التي بذلتها خلال عام 2019 والتحسن الملحوظ في نتائجها مقارنة مع السنوات الماضية في تحقيق معايير مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية.

وبالإضافة إلى إطلاق الدليل استعرضت الورشة أهم مستجدات مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية مثل إطلاق محور تقييم جديد للعمل عن بُعد، يقيس مدى جاهزية الجهات الاتحادية وخدماتها وموظفي التحول الرقمي لمنظومة العمل عن بُعد، وإطلاق محور خاص بتقييم جودة الخدمات الرقمية عبر التطبيق الذكي، وإطلاق معايير خاصة بالتعامل مع الأزمات، وأخرى خاصة بالتوقيع الرقمي للخدمات، ومدى تطوير الجهات لخدماتها بالاستعانة بمنهجية تجربة المستخدم، وتسهيل الخدمات وتبسيطها وبتصميم الخدمات الاستباقية.