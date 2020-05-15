شكرا لقرائتكم خبر عن 2.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 401 مبايعة بقيمة 831.79 مليون درهم، منها 34 مبايعة للأراضي بقيمة 324.99 مليون درهم و367 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 506.8 مليون درهم.
وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 112 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 41 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة الخبيصى.
وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 47 مليون درهم تلتها منطقة وادي الصفا 6 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 6 ملايين درهم وثالثة في الثنية الرابعة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 9 ملايين درهم.
أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي وأخيراً مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 155 مبايعة بقيمة 227 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 87 مليون درهم .
وسجلت الرهونات 528.23 مليون درهم منها 55 رهن أراض بقيمة 437.62 مليون درهم و75 رهن فلل وشقق بقيمة 90.61 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة النهدة الثانية بقيمة 55 مليون درهم.
وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 45 هبة بقيمة 850.15 مليون درهم كان أهمها بمنطقة المركز التجاري الثانية بقيمة 405 ملايين درهم.
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